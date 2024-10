Bizarno. Žene na 'dark webu' kupuju jajašca trakavice kako bi smršavile. Liječnici su zgroženi!

Liječnici su uputili upozorenje javnosti zbog pacijenata koji su svjesno odlučili konzumirati trakavicu, točnije njihova jajašca, a sve kako bi izgubili na težini. Trakavice su paraziti koji ulaze u ljudska crijeva prije svega nesvjesno kad se pojedu njezina jaja u nedovoljno kuhanom i termički obrađenom mesu. Kada se smjeste u crijeva, mogu izazvati gubitak težine jer konzumiraju dio hrane koju jede čovjek i tada izazivaju proljev.

Upravo ova spoznaja dovela je do bizarnih slučajeva u Kini i SAD-u u kojima su žene koje su htjele izgubiti kilograme, kupovale preko dark weba jajašca trakavice kako bi se namjerno zarazile, u nadi da će izgubiti kilograme.

Stoga liječnici upozoravaju da se takvo suludo ponašanje nikome ne preporučuje zbog mnogih nuspojava, uključujući i to da jaja mogu se ispustiti u krvotok zbog čega mogu doći do mozga čovjeka i izazvati velike probleme.

Žena (21) odlučila je kupiti takva jaja jer je željela brzo postići svoj cilj - gubitak kilograma uz dijetu i vježbanje. Na što je američki specijalist dr. Bernard Hsu rekao da je ona pronašla objavu na društvenim mrežama kako takve pilule pomažu.

- Zabranjena metoda je ona koja mora biti toliko dobra i toliko moćna da je to jedina istinska tajna, to je apsurdno - rekao je doktor te dodao da su vjerojatno na nju utjecale slike koja je vidjela prije i poslije konzumiranja. Bila je uvjerena u brzi uspjeh te je odmah popila dvije kupljene tablete.

U početku je vidjela rezultate u mršavljenju, no imala je i povremene grčeve u stomaku, ali nije tome pridavala toliku pozornost s obzirom na to da je postizala rezultate. Sve do jedne večeri...

- Osjećala je kako nešto tutnji po stražnjici, sjela je na wc školjku i vidjela velike smeđe komade kako izlaze iz izmeta - opisao je doktor te rekao kako je smatrala da se radi o masnoći koja napušta njezino tijelo.

Samo nekoliko tjedana kasnije, primijetila je čudnu izraslinu ispod brade. Onesvijestila se te prilikom buđenja osjetila ogroman pritisak u glavi i tijekom narednih dana je imala intenzivne glavobolje. U bolnicu je primljena upravo zbog jakih glavobolja, nadimanja i jakih bolova u stomaku.

- Imala je periode kad bi se iznenada probudila tijekom dana i ničeg se nije mogla sjetiti posljednjih nekoliko sati - govori doktor.

Do takvih simptoma je prošlo već godinu dana od kako je progutala jaja. Doktori koji su pregledali nalaz njezinog mozga, pronašli su višestruke lezije, a pojavile su se i na vratu, licu, jeziku i jetri.

Nakon upornog ispitivanja o prehrani, otkrila je kako je konzumirala jaja koja je kupila na internetu. Analizom su utvrdili kako se radilo o dvije vrste trakavica. Liječnici su se mjesecima borili protiv parazita, tek nakon šest mjeseci kontrole je bilo izgledno da nema simptoma te da gubi kilograme na zdrav način.