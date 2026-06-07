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UDOMITE GA

Blackie i Vima su plahe, nježne i željne brižnog vlasnika

Piše Marijana Matković,
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Blackie i Vima su plahe, nježne i željne brižnog vlasnika
Foto: 123RF

Blackie i Vilma su jednogodišnje križanke ovčara iz loših uvjeta koje su stigle u Dumovec iz kućanstva s 11 pasa. Unatoč početnoj plašljivosti, vrlo su umiljate i privržene ljudima te se mogu udomiti zajedno ili odvojeno

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Blackie i Vilma su dvije križanke u tipu ovčara, stare godinu i pol, koje su u Dumovec stigle iz kućanstva s 11 pasa, koji su živjeli u neodgovarajućim uvjetima. Isprva plahe, čim su se opustile, pokazale su koliko im je važna blizina ljudi i kontakt s njima. Jako su drage i umiljate te nećete pogriješiti ako ih udomite - u paru ili posebno.

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Foto: 123RF

Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr

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