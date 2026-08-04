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OBUKA MLADIH VOJNIKA

VIDEO Slovenska vojska pravi je hit na TikToku: 'Baš su cakani'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Slovenska vojska pravi je hit na TikToku: 'Baš su cakani'
Foto: TikTok/Postani vojak!
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U stihovima nabrajaju različite slovenske regije i kroz vojnički humor opisuju svakodnevicu u vojarni, spominju instruktora Božiča te na kraju uzvikuju: "Za Slovenijo!"

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Ova vojska može ratovati samo u Disneylandu, jedan je od komentara ispod videa slovenske vojske koji je posljednjih dana postao viralan na TikToku. Na snimci je skupina vojnika tijekom obuke kako u stroju izvode ritmičko marševsko skandiranje. Jedna vojnikinja predvodi napjev, a ostatak postrojbe glasno odgovara. U stihovima nabrajaju različite slovenske regije i kroz vojnički humor opisuju svakodnevicu u vojarni, spominju instruktora Božiča te na kraju uzvikuju: "Za Slovenijo!"

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slovenska vojska VIDEO
Slovenska vojska | Video: 24sata/TikTok

Iako je riječ o uobičajenoj vojnoj tradiciji tijekom obuke, video je privukao veliku pozornost korisnika TikToka, koji su ga zatrpali šaljivim komentarima. "Ajme meni, pa mi ćemo njih morati braniti", dodao je jedan korisnik TikToka.

Neki su ih usporedili s izviđačima pa su komentirali: "Šta je ovo, dječji vrtić" i "Mali izviđači! Baš su cakani! Roditelji pucaju od ponosa! Samo naprej!", a među drugim reakcijama našli su se i komentari poput "Glasbena brigada Janez Janša", "Ko je Nagib Uzbrdicaaaaaa" te "Lepa klapa!". Jedan korisnik našalio se i na račun plaća vojnika napisavši: "Bar su plaćeni, ajde, više nego naši".

Foto: TikTok/Postani vojak!

Iza viralne snimke stoji nova kampanja Slovenske vojske pod sloganom "Postani vojnik", kojom žele potaknuti interes za vojni poziv i privući nove kandidate. U promotivnom videu Marja Pavlin poziva zainteresirane da razmisle o karijeri u vojsci te objašnjava kako izgleda prijava, vojna obuka i svakodnevni život vojnika.

Kampanja je namijenjena mladima, ali i svim punoljetnim osobama koje razmišljaju o službi u Slovenskoj vojsci. Zainteresirani se mogu prijaviti putem službenih natječaja, a prije ulaska u sustav moraju ispuniti propisane uvjete, proći liječnički pregled i selekcijski postupak.

Foto: TikTok/Postani vojak!

Važan dio pripreme čine vojni kampovi i obuke tijekom kojih kandidati prolaze fizičku pripremu, uče timski rad, vojnu disciplinu i stječu praktične vještine potrebne za vojnički poziv. Iz Slovenske vojske poručuju da svi zainteresirani prate službene natječaje i prije prijave provjere uvjete za ulazak u sustav.

@postanivojak Spremljaj nas 🫡 Video Marja Pavlin #slovenskavojska #vojska #postanivojak #slotiktok #tabor ♬ original sound - Postani vojak!
 

Uz korištenje AI-ja*

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