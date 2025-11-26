Bomba iz Thompsonova stožera! S kupljenom ulaznicom možete besplatno na Prijovićkin koncert

Već neko vrijeme traje svojevrsni hladni rat između Marka Perkovića Thompsona i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Napetosti su kulminirale jučer, kada je Thompson na Facebooku objavio video u kojem gradonačelnika Zagreba poziva da se “urazumi” te poručuje da će, ako Tomašević ne odustane od zabrane njegova drugog koncerta, biti prisiljen “povući puno radikalnije poteze” u borbi za, kako kaže, prava svoje publike i “poštovanje žrtve Domovine”.

Ni gradonačelnik nije ostao dužan.

– Ne mislim se spuštati na razinu uvreda. Svoju odluku donio sam prije mjesec dana i nje se držim – poručio je Tomašević, aludirajući na zabranu drugog koncerta 28. prosinca u Areni Zagreb. Prvi koncert 27. prosinca zasad je neupitan.

Sve je dodatno zapaljeno današnjom tiskovnom konferencijom Thompsonova tima. Optužili su Tomaševića za “politički motiviranu diskriminaciju” i “neiskrenost” oko koncerata, tvrdeći da Grad Zagreb sasvim uredno zarađuje na njihovim događajima, da nema jasnog, obrazloženog razloga zabrane drugog termina te da se takvim odlukama “potiču podjele među građanima i krši načelo pravne države, za koju su se mnogi krvavo izborili”.

– Ne tražimo ništa osim jednakog tretmana. Ako se u ovom gradu može pjevati sve i svašta, onda se valjda smije zapjevati i koju domoljubnu. Ne može se ‘Lijepa li si’ tretirati kao problem, a sve drugo kao napredak – poručili su iz Thompsonova tabora.

No, čini se da je sam Marko Perković odlučio podvući crtu i, barem na terenu publike, smiriti strasti.

Prema informacijama iz dobro obaviještenih izvora, pjevač se pomirio s time da drugog koncerta u Areni neće biti, ali je doskočio problemu na – po nekima – neočekivano pomiriteljski način: vlasnici karata za koncert 27. prosinca moći će istom ulaznicom ući i na koncert Aleksandre Prijović, koji se održava četiri dana kasnije, na Staru godinu, u paviljonu Zagrebačkog velesajma.

Ideja o “dvostrukoj” ulaznici, kažu naši sugovornici, nastala je kao prirodan nastavak cijele sage oko zabrane drugog Thompsonova koncerta i svojevrsna, vrlo hrvatska verzija blagdanske pomirbe – od ratne pjesme do cajke, od dvorane do paviljona, sve pod istom božićnom rasvjetom.

– Postoji velik broj ljudi koji vole i Thompsona i Aleksandru Prijović. Zašto im ne omogućiti da blagdane provedu uz oba izvođača – od “Čavoglava” do “Dam, dam, dam”? Ako pričamo o zajedništvu, onda neka se vidi i na terenu glazbe – objašnjava izvor blizak organizatorima.

No postoji kvaka: dok će Thompsonov koncert u Areni moći primiti više od 16 tisuća ljudi, Prijovićkin nastup održava se u manjem prostoru – paviljonu Velesajma s oko osam tisuća mjesta.

To znači da će “dvostruka ulaznica” vrijediti samo dok ima mjesta, što je već izazvalo lavinu nezadovoljstva među fanovima, koji se osjećaju prevarenima – ne toliko zbog novca, koliko zbog ideje da bi netko mogao ostati bez Prijovićke nakon što je već platio Thompsona.

Dok organizatori još (službeno) šute, Grad Zagreb pokušava se jasno ograditi.

U kratkom priopćenju za naš list poručuju:

“Grad Zagreb nije uključen u organizaciju navedenih koncerata te ne raspolaže informacijama o eventualnim aranžmanima s ulaznicama. Odbacujemo bilo kakve insinuacije o politički motiviranim odlukama te naglašavamo da se svi postupci provode u skladu s pozitivnim propisima, jednako za sve organizatore. Grad se ograđuje od svih ideoloških interpretacija i poziva na smirivanje tenzija.”

Unatoč takvoj poruci, na terenu emocija situacija izgleda bitno drukčije: jedni u ovome vide “još jedan udar na hrvatsku pjesmu i vrijednosti Domovinskog rata”, drugi se rugaju “domoljubnom paketu od Čavoglava do cajki”, a treći poručuju da je “najvažnije da se pjeva i troši”.

Želeći pokazati koliko je, kako kaže, “širokih pogleda i spreman na suradnju”, Thompson je, prema našim sugovornicima, spreman i osobno gostovati na koncertu Aleksandre Prijović.

– Pa da za sve mrzitelje svega hrvatskog, ako treba izvest će i “Bojnu Čavoglave” uz pratnju harmonike, pa da vidim hoće li i to Tomašević zabraniti – kaže jedan od organizatora koncerta.