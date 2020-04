Britanci u nevjerici: 25 milijuna litara piva će otići u propast!

Vani je topao i vruć dan, a vi znojni i žedni jurite prema najbližem kafiću. Naručujete, logično, pivo i bez sekunde čekanja to blago se sliva niz vaše grlo. Nema ljepšeg osjećaja, zar ne? Ako ste ljubitelji piva, ne garantiramo da vam neće nakon ove vijesti neće pasti suza iz oka.

U Velikoj Britaniji muče se s korona virusom, ali i jednom pošasti koja bi ih uskoro mogla zahvatiti. Naime, više od 25 milijuna litara piva i cidera moglo bi propasti ukoliko pubovi uskoro ne otvore vrata za posjetitelje. Brojni pubovi zatvoreni su od 20. ožujka kako bi se spriječilo širenje korona virusa, ali ako se tako nastavi i u ljetnim mjesecima, mnoga piva koja se nalaze u bačvama će, nažalost, propasti.

- Ovo je zaista tužan gubitak rada i talenta koji se mora iskoristiti za proizvodnju piva. Ljudi ga neće popiti i svi ti novci koje smo uložili u proizvodnju će otići u vjetar - rekao je Tom Steiner, izvršni direktor Camre, tvrtke koja se bavi proizvodnjom piva.

U Velikoj Britaniji je više od 39.000 pubova, a svaki od njih ima oko 15 bačvi piva u svojim skladištima. To znači da bi više od 25 milijuna litara piva moglo otići u propast. Pasterizirano pivo ima rok uporabe tri do četiri mjeseca, ali problem je s craft pivom čiji je prosječni vijek od šest do devet tjedana.

Foto: Dreamstime

Kako bi barem pubovi pretrpjeli što manji gubitak, pobrinuli su se jedni inovatori. Inicijativa pod nazivom Pub2Me poziva pubove da registriraju svoje zalihe za dostavu za potrošače na svome području. Svaki pub koji sudjeluje u toj inicijativi imat će svoju karticu s izbornikom, s izborom pića i opcija za hranu koje mogu ponuditi kupcima za eventualnu prodaju.

No mnogi vlasnici pubova su već sada pretrpjeli brojnu štetu i pivo bacaju u odvod. Ali i to će morati sve dokumentirati kako bi bili oslobođeni plaćanja poreza na alkohol i dokazali da nisu profitirali od prodaje piva.

Britanci su jedni od najvećih 'pivopija' i ovo će biti ogroman udarac za brojne pubove koji će pretrpjeti ogromnu štetu, ali i za same pivovare. Ako se situacija oko korona virusa ne smiri uskoro, Britancima će propasti više od 25 milijuna litara piva. A vjerujte, više će ih to zaboljeti nego stanka u Premier ligi. Pivo im je kao doručak. Jer ipak, što se pije uoči utakmica? A bez podmazanog grla, ne možete normalno niti navijati...