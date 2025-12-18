Obavijesti

FOTO Bujna Ruskinja želi biti veća zvijezda od Kardashianke: 'Zbog oblina su me odbijali!'

Anastasia Kvitko (30) poznata je ruska manekenka i po nekima, najljepša dama Rusije. Na Instagramu je prati gotovo 14 milijuna ljudi, zbog karijere je napustila majčicu Rusiju i preselila preko bare, u SAD.... Uspoređuju je s Kim Kardashian, najavila je kako će je jednog dana zasjeniti...
EXCLUSIVE: Model Anastasia Kvitko shows off her Kardashian-inspired curves in a hot pink bikini on the beach in Miami
