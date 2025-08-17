ĆAĆA SE VRAĆA! Sanader sprema politički udar: Operacijom 'Lažni Svjedok' ruši Plenkija i HDZ...

Bio je 1. srpnja 2009. kada je tadašnji premijer i neprikosnoveni vođa HDZ-a, Ivo Sanader, iznenadio naciju rečenicom: “Ja sam svoju dionicu završio.”

Njegov odlazak ostavio je političku scenu u šoku, a Partiju u svojevrsnom vakuumu moći. U godinama koje su uslijedile, Sanader je od najmoćnijeg političara u zemlji postao redoviti naslov u crnim kronikama, gotovo devet godina proveo iza rešetaka zbog presuda u slučajevima Hypo, INA–MOL, Fimi media i Planinska, a mediji ga proglasili “kraljem političkih intriga”.

Danas, 16 godina kasnije, isti taj čovjek ponovno diže prašinu – i to ne šaptom, nego kao politički potres magnitude 9 po Richteru. Prema informacijama do kojih smo došli, Sanader ne planira tiho savjetovati iz sjene, nego ući na velika vrata i ponovno zasjesti u fotelju šefa HDZ-a. “Vrijeme je da naplatim dugove. Nije Ćaća još sve rekao”, navodno je izjavio užem krugu suradnika.

Ono što šokira i najtvrđe HDZ-ove veterane jest činjenica da se u njegovoj “operaciji povratka” već okupila ekipa iz slavnih dana Partije, spremna, kako kažu, “vratiti staru slavu i pokoji stari običaj”.



Lažni svjedok – povratak stare garde

Operacija povratka nosi kodno ime Lažni svjedok. Tajni sastanci održavaju se u separeu luksuznog zagrebačkog hotela koji se, gotovo ironično, nalazi nekoliko ulica dalje od središnjice HDZ-a – pred samim nosom Andreja Plenkovića.

Osoblje hotela, doznajemo, moralo je isključiti Wi-Fi u cijelom objektu, potpisati izjave o tajnosti, a zatim se i zakleti na Bibliju da sve što vide ne smiju reći nikome – pa ni vlastitim supružnicima.

Jedan od svjedoka tih sastanaka prepričava:

“Nisam mogao vjerovati – svi su sjedili oko stola, veseli i raspoloženi, čaše crnog vina stalno su se punile, grickali su kikiriki, šaptali i crtali planove na salvetama, a u kutu je netko držao staru HDZ-ovu zastavu kao relikviju.”

U toj operaciji ključnu ulogu imaju imena iz zlatnog doba HDZ-a. Tu su bivši predsjednik Sabora Luka Bebić, dugogodišnji strateg Vladimir Šeks – Sova te, sasvim neočekivano, Branimir Glavaš – Selotejp.

Prema tvrdnjama naših izvora, Glavaš nije tu samo da “daje moralnu potporu” Ćaći, nego i da bude HDZ-ov kandidat za predsjednika Hrvatske na sljedećim izborima, naravno – sve pod patronatom dr. Ive.

Tiha drama u vrhu HDZ-a

Kako doznajemo, vijest o Sanaderovu povratku proširila se središnjicom brže od kave iz automata. Telefoni su gorjeli, stari članovi zvali nove, a u hodnicima se moglo čuti tiho “Ćaća se vraća”.

Jedan od Plenkovićevih najbližih suradnika, koji je želio ostati anoniman, opisuje atmosferu: “Ljudi su zbunjeni, neki su oduševljeni, a neki već pakuju ladice. Nitko ne zna što će biti.”

Premijer i aktualni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na pitanje o Sanaderovu povratku odgovara hladno, gotovo birokratski:



“Nemam takva saznanja. Ja se bavim ozbiljnim državničkim poslovima, ne kuloarskim pričama.”

No, iza kulisa, kažu naši sugovornici, premijer je već ispitivao mogućnosti sazivanja izvanrednog sabora Partije i – kako duhovito primjećuje jedan član – “hitne promjene brava na središnjici”, da se ne bi dogodilo da Ćaća jednog jutra jednostavno uđe i sjedne za stol.

Šeks nerazumljiv, Jandroković vjeran

Vladimir Šeks – Sova ostao je vjeran svom prepoznatljivom stilu. Njegova izjava na temu Sanaderova povratka zvučala je kao mješavina političkog manifesta i pijanog bećarca: “Laž… lažni… svid… mi smo… mi… Ćaća… vr’ć… pobjed… hrrr…”



Novinari su, nakon preslušavanja snimke nekoliko puta, zaključili da bi to moglo značiti: “Lažni svjedok mi smo mi, Ćaća se vraća, pobjeda.” Razlog frfljanja, tvrde neki, nisu političke tenzije nego paklene ljetne vrućine koje ovih dana pritišću Zagreb.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković svjestan da se nalazi na tankom političkom ledu kratko je rekao: “Ja sam vojnik Partije, tko god bio na čelu. Ako treba, bit ću vojnik i kad Ćaća zapovijeda.”



Bivši predsjednici bez zadrške

Bivša premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor otvoreno kaže, pomalo s osmijehom: “Kud Ivo, tu i ja. Ako se on vraća u HDZ, vraćam se i ja. Možda ne na funkciju, ali na sabor Partije svakako.”

Nekadašnji šef HDZ-a Tomislav Karamarko ispričao je novinarima dok je izlazio iz kafića blizu stranačke centrale: “Ako se vraća, bit će zanimljivo. I možda opet pobjednički. A mene ako se sjeti, sjeti. A ako ne, nikome ništa…”

Sanader u svom stilu

U neformalnom razgovoru sa starim suradnicima, Sanader je podsjetio i na svoju legendarnu izjavu iz vremena političkih obračuna: “Kako mi ništa nisu mogli, jer sam politički čist, intelektualno jak i financijski nezavisan, onda su izmislili da sam peder. Da bi mi na kraju namjestili politički motiviranu presudu.”

Njegovi ljudi tvrde da ovoga puta ide do kraja – bez polovičnih poteza, bez “vođenja iz sjene”. Plan je jasan: vratiti se kao novi-stari predsjednik HDZ-a i pripremiti teren za osvajanje vlasti na svim razinama. Ili kako bi rekao jedan istaknuti HDZ-ovac. "Sanader je nakon zatvora nesalomljiv. On je naš Mandela'

Sanaderov ekonomski plan za Hrvatsku, nakon preuzimanja starnake prezentiran je užem krugu kao “10 točaka spasa” – spoj ozbiljnih obećanja i političkog marketinga koji zvuči dovoljno ambiciozno da privuče mase, ali i dovoljno nerealno da izazove podsmijeh kritičara:

Rast BDP-a od 12% godišnje – kroz mega-infrastrukturne projekte, digitalizaciju i razvoj zelenih tehnologija uz povratnu proviziju nadležnim drugovima Porezna reforma “Tri stope” – 5%, 15% i 25% poreza na dohodak, uz smanjenje PDV-a na 20% i ukidanje parafiskalnih nameta. Prednost će imati donatori stranke i poduzetnici skloni dogovoru : 'Pola meni, pola tebi, pola u crni fond' Nacionalni fond solidarnosti – financiranje strateških projekata poput LNG terminala, brodogradnje i luksuznog turizma iz plaća radnika koji rade u privatnom sektoru Poticaji za povratnike – pet godina bez poreza na dobit za sve koji se vrate iz inozemstva, otvore posao i zaposle barem jednog člana HDZ-a. Potpora obiteljima – 10.000 eura za treće dijete, dodatni bonus za imena po hrvatskim kraljevima, a 1.000 eura za ime “Ivo”. Besplatno visoko obrazovanje – financirano preraspodjelom proračuna, uz obvezu jednogodišnjeg rada u Hrvatskoj nakon diplome. Naravno, nakon upisa uHDZ Razvojna banka Hrvatske – krediti s kamatom od 0,01 % za domaće projekte, posebno za članove Partije. Prosječna plaća od 4.000 eura do 2035. – “ostvarivo kroz rast produktivnosti, izvoz i investicije”. Prometna renesansa – bespovratni krediti za kupovinu letećih automobila Iskorjenjivanje korupcije do 2040. – Ukidanje Uskoka i svih istražnih tijela. Bez istraga nema ni korupcije