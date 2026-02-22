FOTO Bujna starleta udala se u tajnosti u Dubaiju: 'Upoznala ga je tek par dana prije vjenčanja'

Katie Price (47) šokirala je sve kad se prošlog mjeseca udala za poduzetnika Leeja Andrewsa. Vjenčali su se u Dubaiju samo nekoliko dana nakon što su se upoznali, i to nedugo nakon njezinog prekida s JJ Slaterom. Vjenčanje je bilo tajno, bez obitelji i prijatelja, što je uzrokovalo veliki raskol u obitelji.
Situaciju dodatno kompliciraju glasine o trudnoći i to što njezina sestra Sophie javno podržava Katieinog bivšeg dečka. Katie se sada mora odlučiti između novog života u Dubaiju i obitelji u Velikoj Britaniji. Njezina majka Amy i petero djece navodno su "potpuno užasnuti" jer nisu znali za vjenčanje s 43-godišnjim Andrewsom. Sve ovo daleko je od sretnog početka kakvom se Katie nadala.
Bliski izvor tvrdi da je obitelj za zaruke i vjenčanje saznala s društvenih mreža. Svi su bili šokirani. Nitko, pa ni njezino petero djece – Harvey, Junior, Princess, Jett i Bunny – nije znao za njezine planove. Zbog brzine kojom se sve dogodilo, obitelj je jako zabrinuta za njezino mentalno zdravlje.
Nedugo nakon vjenčanja, kojem je prisustvovao samo matičar, Katie je na Instagramu objavila da čeka šesto dijete. Novog supruga nazvala je svojim "Richardom Gereom". Ova objava samo je pogoršala situaciju jer obitelj nije znala ni da je trudna.
- Kate se udala za Leeja ne rekavši nikome, cijela je obitelj potpuno užasnuta. Sve se odvija vrlo brzo i zabrinuti su za njezino stanje uma. Nitko ne zna tko je Lee zapravo i je li dobar za nju. Trenutno vlada potpuni kaos i nitko nema pojma što se događa - rekao je izvor za britanske medije.
Odnosi su se dodatno pogoršali kad je Katie optužila obitelj za izdaju. Sve je počelo kada je njezina sestra Sophie, s kojom vodi podcast "The Katie Price Show", lajkala objavu Katieinog bivšeg dečka, JJ Slatera. On je u objavi fanovima poručio da se "vratio", a Katie je sestrin lajk shvatila kao izdaju.
- Katieina obitelj je uvelike 'Tim JJ'. Od prekida su u kontaktu s njim i podržavaju ga. Misle da je način na koji je tretiran užasan. Jako su razočarani. Bio je velika podrška Katie i jedan od najljepših momaka s kojima je bila. Zato je Sophie lajkala njegovu objavu - otkrio je upućeni izvor za The Mirror.
Katie se zbog brige obitelji navodno počela još više braniti. Smatra da je sestrino ponašanje nelojalno, bez obzira na to što misli o JJ-u. Nakon toga, Katie se nije pojavila na snimanju njihovog zajedničkog podcasta, što je potaknulo glasine o svađi. Sophie je zatim na društvenim mrežama objavila poruke o "boli" i gledanju voljene osobe kako donosi "iracionalne odluke", što su mnogi shvatili kao poruku za Katie.
Zabrinutost obitelji nije bezrazložna, s obzirom na turbulentnu prošlost Katie Price. Nekad poznata kao Jordan, bujna starleta slavu je stekla 90-ih kao glamur model, no pravu medijsku transformaciju doživjela je 2004. sudjelovanjem u reality showu "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!". Tamo je upoznala svog prvog supruga, pjevača Petera Andrea, a njihov brak, djeca i kasniji razvod godinama su punili stranice tabloida.
Njezin ljubavni život od tada je neprestano pod lupom javnosti. Iza sebe ima tri propala braka – s Peterom Andreom, borcem Alexom Reidom i Kieranom Haylerom – te nekoliko propalih zaruka. Njezin život obilježili su i javni financijski slomovi koji su doveli do dva bankrota, kao i brojni problemi sa zakonom, uključujući višestruke zabrane vožnje. Upravo taj obrazac brzog ulaženja u veze i donošenja impulzivnih životnih odluka ono je što njezinu obitelj sada najviše plaši.
Izgleda da Katie Price ne mari za upozorenja obitelji jer se za novog supruga planira udati još jednom. Unatoč svađi s obitelji i pričama da je njezin novi suprug bio u zatvoru i koristio stranice za eskort, Katie planira veliko, drugo vjenčanje u Velikoj Britaniji. Time želi "obitelji dokazati da je njezina ljubav stvarna".
Ona želi "potpuni spektakl", sličan vjenčanju s Peterom Andreom. Planira uključiti i svoju djecu, koja bi imala važne uloge. Na Instagramu je čak pitala pratitelje treba li joj vjenčanica biti u stilu Bratz lutke, što pokazuje da su pripreme u njezinim mislima već počele.
