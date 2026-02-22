Obavijesti

DRAMA KATIE PRICE

FOTO Bujna starleta udala se u tajnosti u Dubaiju: 'Upoznala ga je tek par dana prije vjenčanja'

Katie Price (47) šokirala je sve kad se prošlog mjeseca udala za poduzetnika Leeja Andrewsa. Vjenčali su se u Dubaiju samo nekoliko dana nakon što su se upoznali, i to nedugo nakon njezinog prekida s JJ Slaterom. Vjenčanje je bilo tajno, bez obitelji i prijatelja, što je uzrokovalo veliki raskol u obitelji.
Novi početak za Katie Price pretvorio se u noćnu moru. Nakon tajnog vjenčanja u Dubaiju, bivša manekenka sada se bori s problemima sa svih strana. | Foto: Instagram/
