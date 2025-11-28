Bernadette (88), Regina (86) i Rita (82) ne žele natrag u dom. U samostanu žive uz pomoć podržavatelja i imaju gotovo 100.000 pratitelja, ali Crkva im poručuje: 'Možete ostati samo ako prestanete s objavama.'
Časne koje su pobjegle iz doma mogu ostati u samostanu, ako ugase svoje društvene mreže
Tri austrijske časne sestre u svojim osamdesetima, Bernadette (88), Regina (86) i Rita (82), postale su međunarodna senzacija nakon što su pobjegle iz doma za starije i vratile se u svoj stari samostan Goldenstein kraj Salzburga. Sada su dobile poruku da smiju ostati 'do daljnjega', ali pod jednim uvjetom: moraju prestati objavljivati na društvenim mrežama.
One tvrde da su u prosincu 2023. protiv svoje volje odvedene iz samostana u kojem su provele gotovo cijeli život. No, u rujnu ove godine, uz pomoć bivših učenika i čak jednog bravara, ponovno su se uselile, što je razljutilo crkvene vlasti.
Njihova priča digla je prašinu diljem svijeta, a podržavatelji su im donosili hranu, plaćali struju i vodili njihove profile na društvenim mrežama. A profili su eksplodirali. Na Instagramu imaju gotovo 100.000 pratitelja, tisuće na Facebooku, a na snimkama koje objavljuju sestre mole, ručaju ili vježbaju. Sestra Rita čak je dobila boksačke rukavice.
No, entuzijazam publike ne dijele i crkveni dužnosnici. Prorektor Markus Grasl iz opatije Reichersberg, koji je sada njihov poglavar, smatra da je njihov povratak 'potpuno neshvatljiv'. Crkva želi red, a red znači gašenje Instagrama i Facebooka, te zatvaranje dijela samostana u koji ulaze ljudi koji nisu dio reda.
Po novom prijedlogu, ako pristanu na uvjete, sestre mogu ostati u Goldensteinu i dobit će medicinsku i duhovnu skrb. Ako ne pristanu, budućnost im je neizvjesna. One se još nisu izjasnile.
Tri sestre su u dvorcu Goldenstein provele cijeli radni vijek, tamo su živjele, radile kao učiteljice, a jedna od njih, sestra Bernadette, ondje je bila učenica zajedno s glumicom Romy Schneider. Samostan i škola prolazili su kroz velike promjene, a broj časnih sestara s godinama se drastično smanjivao. Zajednica je službeno raspuštena početkom 2024.
Nakon što su ih preselili u dom za starije, osjećale su se nesretno. Zato su se početkom rujna vratile u svoj dvorac-samostan.
- Prije nego što umrem u tom domu za starije i nemoćne, radije bih otišla na livadu i tako ušla u vječnost - rekla je ranije sestra Bernadette.
Crkva sad čeka njihov odgovor, a svijet čeka novu epizodu priče koja je postala mali internetski fenomen.
Pogledajte video:
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+