Cijeli svijet pretražuje: Gdje se nalazi Hrvatska? Govore li tamo engleski? Zašto su tako lijepi?

Kad u stranim državama ljude pitaju što znaju o Hrvatskoj, to često ode u dva smjera. Prvi, oni skloniji sportu, 90-ih su odgovarali Šuker, u Japanu Cro Cop, a zadnjih godina je učestao odgovor Modrić/Modrik.

Drugi su nas 'upoznali' kroz Igru prijestolja, Mamma miu... i ostale filmske hitove snimljene tu.

Obje grupe se slažu, iako su neki Hrvatsku vidjeli samo na fotografijama, kako je riječ o predivnoj državi.

Ali znaju li gdje je Hrvatska? Pa... Nismo baš sigurni. Kad na tražilicu Google ukucate riječ Where (gdje), prvi rezultat koji vam nudi je: Where is Croatia? (Gdje se nalazi Hrvatska). Iza sebe smo ostavili hit pjesme, serije, savjete za investiranje novca...

Svijet želi znati više o Hrvatskoj. I neka nas slobodno dođu posjetiti. Ima se tu što vidjeti i gdje uživati. A usput ih možemo i nešto naučiti o nogometu.

No nisu baš u svojim pretraživanjima na pravom tragu.

"Pričaju li engleski u Hrvatskoj?", "Koji jezik pričaju u Hrvatskoj"... Neke su od popularnijih pretraga.

A kad Googleu sugerirate da vam nastavi pretragu "Why are Croatians" (Zašto su Hrvati), dobijete puno lijepih stvari.

- Zašto su Hrvati toliko lijepi? Zašto su toliko visoki i dobri u sportu? Zašto su toliko ludi? Zašto su toliko dobri u nogometu? zanima korisnike interneta širom svijeta.

Google trends bilježi ogroman porast pretraga pojma 'Hrvatska' od početka SP-a, što se vidi na dostupnim grafovima. 'Vrući' su i Luka Modrić, Dominik Livaković, Josip Juranović...