ČUDO NA SVADBI U ZAGREBU Umjesto torte - pršut! 'Nestao je u sekundi, svima se svidjelo...'

Kreativna producentica u 24sata, Karla Balog, prošlog je vikenda ušla u brak. Ona i njezin partner Karlo organizirali su slavlje za svoje prijatelje i obitelji u Zagrebu, a sve su iznenadili, ali i oduševili, jednim potezom - pršutom kao svadbenom tortom!

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Pokretanje videa... VIDEO Pršut umjesto tortre | Video: 24sata/Instagram

- Naš petak, 18.9.2026., krenuo je u suzama, a završio urnebesno zahvaljujući bendu, našim gostima i našim ludim idejama. Dan prije svadbe uhvatila me grlobolja, promuklost i kašalj i kad sam shvatila da ne prolazi bilo mi je baš teško jer kako ću sutra reći 'Ja, Karla, uzimam tebe Karlo...' Ali adrenalin je odradio svoje, posebno u sali, pa sam brzo zaboravila na sve prepreke - kaže nam u startu Karla, čije je vjenčanje postalo pravi hit na društvenim mrežama!

Foto: Best man studio

A kako je uopće došlo do ideje s pršutom?

- Sve ideje bile su visoko personalizirane i povezane u jednu priču, a među njima bio je i pršut umjesto svadbene torte. Dugo smo razmišljali kako taj trenutak svadbene torte učiniti drugačijim i zabavnim. Po mom mišljenju, to je trenutak kada gosti odlaze iz sale na terasu, predvorje i slično jer im je već poznato sve što će se dogoditi, a kako je torta izgledala, rijetko tko upamti i priča o njoj nakon svadbe. O našoj torti pričalo se i prije svadbe - konobari su bili oduševljeni idejom i potrudili su se da izlazak torte bude spektakularan. Prva ideja bila je da svadbena torta bude rođendanska torta s obzirom da nam se bližila deseta godišnjica veze, ali ni Karlo ni ja nismo baš od slatkog. I tako, dok smo se sunčali na plaži došli smo na ideju pršuta. Karlo ga je pokupio u Posedarju nakon čega smo ga vješto skrivali mjesec dana - nastavlja nam s pričom simpatična mladenka.

Foto: Best man studio

Gosti su bili oduševljeni ovom idejom, nisu znali što im Karla i Karlo pripremaju...

- Svima se svidjela ideja, bili su oduševljeni, vadili mobitele da snime trenutak... Samo nam je nećakinja došla reći da je to 'najgora torta koju je ikada vidjela', hahahah! Na svadbi smo pršut probali samo kumovi i mi, ali ne moram ni govoriti da je pršut na prvićima iliti povratima nestao u sekundi - priča nam Karla, a sve je vrijedno zabilježila ekipa Best man studio.

Ali pršut nije bio jedini hit večeri. Uz mesne delicije uvijek treba i malo zelenila...

Foto: Best man studio

- Osim pršuta, pričalo se i o mom buketu od brokule. Ideja je došla kada sam na Pinterestu vidjela dekoriranje stolova povrćem i primjer jedne brokule s biserima. Karlo i dekoraterka bili su oduševljeni idejom, dok sam ja i dalje ustrajala na hortenzijama pa sam na kraju imala oba buketa, a brokulu sam bacala svojim neudanim prijateljicama uz foru da će dobro doći za juhu idućeg dana - kaže nam Karla, koja je možda zauvijek promijenila koncept svadbene torte.