Dani komunikacija i prije početka predstavili rekordnu godinu

U punom su jeku pripreme za nove Dane komunikacija, koji će u svom 11. izdanju od 15. do 18. svibnja okupiti nekoliko tisuća sudionika! Najpoznatija humanoidna AI, najinovativniji CMO na svijetu prema Business Insideru i osvajač više od 200 nagrada Cannesa Lionsa, cyborg antropologinja, vodeća svjetska ekspertica za ekonomiju pažnje, najveći svjetski autoritet za prodaju i pricing kreativnih usluga, Internet’s Savviest Troll… samo su neki među stručnjacima globalne reputacije koji će se uskoro popeti na glavnu rovinjsku pozornicu.

ČAK 5 FESTIVALSKIH STAGEOVA

Uz glavnu dvoranu AAA, koja će biti središnje mjesto okupljanja DK zajednice od jutra do mraka, kao i dvoranu BEE te DK LLLounge, koji su mjesto najzanimljivijih rasprava, dijeljenja dojmova, prikupljanja znanja i tipično-netipičnoga preispitivanja komunikacijskoga svijeta – DK zajednica ove se godine širi na dodatna dva uzbudljiva festivalska stagea.

Razgovori domaćih i regionalnih stručnjaka o gorućim temama industrije iz dvorane Šššumica sele se u novu dvoranu POOLSIDE Stage, ni više ni manje nego – pored bazena, uz savršen omjer svibanjskoga sunca, hlada, svježine te uvijek intrigantnih komunikacijskih tema. Nije tajna ni da ovaj festival voli rušiti četvrti zid i svoje sudionike staviti u samo središte zbivanja – no u večernjim festivalskim terminima neće biti potrebni zidovi uopće: glavnu dvoranu na tri će večeri zamijeniti glamurozni THE OTHER BEACH Stage te će se dodjele nagrada, ako vremenske okolnosti dozvole, prvi put u Rovinju održati pod zvijezdama, i to ni više ni manje nego uz miris soli i morskoga povjetarca.

„Svake godine cilj nam je potaknuti još više razgovora, pitanja i konkretnih primjera iz prakse. Novi formati i širenje programa na dodatne pozornice omogućit će sudionicima da biraju sadržaj koji im najviše odgovara. I dalje ostajemo vjerni onome što DK čini prepoznatljivim – vrhunskim predavačima, odličnom sadržaju i organizaciji na koju možete računati”, poručila je Anđela Buljan Šiber, članica organizacijskog odbora festivala.

PLAN B – NA SUHOM

U slučaju kiše, jakog vjetra ili drugih promjenjivih vremenskih uvjeta, predviđene su alternativne lokacije u zatvorenom kako bi sudionici neometano mogli pratiti program. Dodjele nagrada koje su se trebale održati na plaži bit će premještene u dvoranu Hall AAA, dok će se POOLSIDE Stage preseliti u Šššumicu – prostor u prizemlju koji se, unatoč imenu, nalazi u prostoru hotela i nudi savršene festivalske uvjete.

PROGRAM KAO ODGOVOR NA POTREBE INDUSTRIJE

Podsjetimo, ovogodišnje izdanje festivala ponovno ruši rekorde – okupit će 200 govornika govornika iz različitih područja industrije u više od 80 festivalskih segmenata, koji obuhvaćaju panele, predavanja i posebne formate osmišljene za nezaboravno festivalsko iskustvo.

Od duboko stručnih uvida i regulatornih tema do pop-kulturalnih fenomena i društvenih pomaka, program je koncipiran kao odgovor na potrebe industrije – i poziv za zajedničkim oblikovanjem njezine budućnosti. Od digitalne regulative do psihologije pažnje, od redefinicije kreativnosti u eri automatizacije do iskrenih pitanja o etici, transparentnosti i odgovornosti, stvarnih učinaka tehnologije i AI-ja na biznis, brendove i društvo te mnoštva neminovnih digitalnih tema – kroz brojne razgovore i predavanja sudionici će imati priliku istražiti kako se komunikacijska industrija suočava s izazovima suvremenog društva i tehnologije.

Uz glavni sadržaj, posjetitelje očekuje i bogat popratni program među kojima su Sunset Yoga, THE Fitness Workout, niz party sadržaja, kao i brojni drugi formati za opuštanje i umrežavanje. Program ne završava kada se ugase svjetla u glavnoj dvorani jer se sudionici u petak nakon dodjela nagrada mogu u dvorani Hall AAA priključiti zanimljivom segmentu Midnight Mutterings, gdje će glavnu ulogu imati Michael Corcoran i Galeb Nikačević Hasci-Jare.

Detaljan raspored i informacije o svim aktivnostima dostupni su na službenim stranicama festivala.

