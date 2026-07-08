HNL raspored 2026/27. Tablica, rezultati, kad naši igraju Europu
Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo u Europi starta od drugog pretkola Lige prvaka, Hajduk od prvog pretkola Europske lige, a Rijeka i Varaždin od drugog pretkola Konferencijske lige
1. pretkolo Europske lige, 1. utakmica (9. srpnja)
Hajduk - Žilina (20 sati)
1. pretkolo Europske lige, uzvrat (16. srpnja)
Žilina - Hajduk (20.30)
ždrijeb 3. pretkola Lige prvaka (20. srpnja)
ždrijeb 3. pretkola Europske lige (20. srpnja)
ždrijeb 3. pretkola Konferencijske lige (20. srpnja)
2. pretkolo Lige prvaka, 1. utakmica (21. srpnja)
Thun - Dinamo (20 sati)
2. pretkolo Europske lige, 1. utakmica (23. srpnja)
pobjednik HAJDUK/Žilina - Pafos
2. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmice (23. srpnja)
gubitnik HAJDUK/Žilina - Katowice
Rijeka - gubitnik CSKA Sofija/Derry City
Varaždin - Jablonec
2. pretkolo Lige prvaka, uzvrat (28. srpnja)
Dinamo - Thun (20 sati)
2. pretkolo Europske lige, 2. utakmica (30. srpnja)
Pafos - pobjednik HAJDUK/Žilina
2. pretkolo Konferencijske lige, 2. utakmice (30. srpnja)
Katowice - gubitnik HAJDUK/Žilina
gubitnik CSKA Sofija/Derry City - Rijeka
Jablonec - Varaždin
1. kolo HNL-a (31. srpnja - 2. kolovoza)
Rijeka - Rudeš
Dinamo - Slaven Belupo
Varaždin - Hajduk
Istra 1961 - Lokomotiva
Gorica - Osijek
ždrijeb 4. pretkola Lige prvaka (3. kolovoza)
ždrijeb 4. pretkola Europske lige (3. kolovoza)
ždrijeb 4. pretkola Konferencijske lige (3. kolovoza)
3. pretkolo Lige prvaka, 1. utakmice (4./5. kolovoza)
3. pretkolo Europske lige, 1. utakmice (6. kolovoza)
3. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmice (6. kolovoza)
2. kolo HNL-a (7.-9. kolovoza)
Rudeš - Osijek
Lokomotiva - Gorica
Hajduk - Istra 1961
Slaven Belupo - Varaždin
Rijeka - Dinamo
3. pretkolo Lige prvaka, uzvrati (11. kolovoza)
Uefin superkup - Salzburg (12. kolovoza): PSG - Aston Villa (21 sat)
3. pretkolo Europske lige, uzvrati (13. kolovoza)
3. pretkolo Konferencijske lige, uzvrati (13. kolovoza)
3. kolo HNL-a (14.-16. kolovoza)
Dinamo - Rudeš
Varaždin - Rijeka
Istra 1961 - Slaven Belupo
Gorica - Hajduk
Osijek - Lokomotiva
4. pretkolo Lige prvaka, 1. utakmice (18/19. kolovoza)
4. pretkolo Europske lige, 1. utakmice (20. kolovoza)
4. pretkolo Konferencijske lige, 1. utakmice (20. kolovoza)
4. kolo HNL-a (21.-23. kolovoza)
Rudeš - Lokomotiva
Hajduk - Osijek
Slaven Belupo - Gorica
Rijeka - Istra 1961
Dinamo - Varaždin
pretkolo Hrvatskog kupa (26./27. kolovoza)
4. pretkolo Lige prvaka, uzvrati (25./26. kolovoza)
ždrijeb glavne faze Lige prvaka (27. kolovoza)
4. pretkolo Europske lige, uzvrati (27. kolovoza)
4. pretkolo Konferencijske lige, uzvrati (27. kolovoza)
ždrijeb glavne faze Europske i Konferencijske lige (28. kolovoza)
5. kolo HNL-a (28.-30. kolovoza)
Varaždin - Rudeš
Istra 1961 - Dinamo
Gorica - Rijeka
Osijek - Slaven Belupo
Lokomotiva - Hajduk
6. kolo HNL-a (4.-6. rujna)
Rudeš - Hajduk
Slaven Belupo - Lokomotiva
Rijeka - Osijek
Dinamo - Gorica
Varaždin - Istra 1961
1/16 finala Kupa (8./9. rujna)
1. kolo Lige prvaka (8.-10. rujna)
7. kolo HNL-a (11.-13. rujna)
Istra 1961 - Rudeš
Gorica - Varaždin
Osijek - Dinamo
Lokomotiva - Rijeka
Hajduk - Slaven Belupo
1. kolo Europske lige (16./17. rujna)
8. kolo HNL-a (18.-20. rujna)
Rudeš - Slaven Belupo
Rijeka - Hajduk
Dinamo - Lokomotiva
Varaždin - Osijek
Istra 1961 - Gorica
reprezentativna pauza
9. kolo HNL-a (9.-11. listopada)
Gorica - Rudeš
Osijek - Istra 1961
Lokomotiva - Varaždin
Hajduk - Dinamo
Slaven Belupo - Rijeka
2. kolo Lige prvaka (13./14. listopada)
2. kolo Europske lige (15. listopada)
1. kolo Konferencijske lige (15. listopada)
10. kolo HNL-a (16.-18. listopada)
Rudeš - Rijeka
Slaven Belupo - Dinamo
Hajduk - Varaždin
Lokomotiva - Istra 1961
Osijek - Gorica
3. kolo Lige prvaka (20./21. listopada)
3. kolo Europske lige (22. listopada)
2. kolo Konferencijske lige (22. listopada)
11. kolo HNL-a (23.-25. listopada)
Osijek - Rudeš
Gorica - Lokomotiva
Istra 1961 - Hajduk
Varaždin - Slaven Belupo
Dinamo - Rijeka
osmina finala Kupa (27./28. listopada)
12. kolo HNL-a (30. listopada - 1. studenog)
Rudeš - Dinamo
Rijeka - Varaždin
Slaven Belupo - Istra 1961
Hajduk - Gorica
Lokomotiva - Osijek
4. kolo Lige prvaka (3./4. studenog)
4. kolo Europske lige (5. studenog)
3. kolo Konferencijske lige (5. studenog)
13. kolo HNL-a (6.-8. studenog)
Lokomotiva - Rudeš
Osijek - Hajduk
Gorica - Slaven Belupo
Istra 1961 - Rijeka
Varaždin - Dinamo
reprezentativna stanka
14. kolo HNL-a (20.-22. studenog)
Rudeš - Varaždin
Dinamo - Istra 1961
Rijeka - Gorica
Slaven Belupo - Osijek
Hajduk - Lokomotiva
5. kolo Lige prvaka (24./25. studenog)
5. kolo Europske lige (26. studenog)
4. kolo Konferencijske lige (26. studenog)
15. kolo HNL-a (27.-29. studenog)
Hajduk - Rudeš
Lokomotiva - Slaven Belupo
Osijek - Rijeka
Gorica - Dinamo
Istra 1961 - Varaždin
16. kolo HNL-a (4.-6. prosinca)
Rudeš - Istra 1961
Varaždin - Gorica
Dinamo - Osijek
Rijeka - Lokomotiva
Slaven Belupo - Hajduk
6. kolo Lige prvaka (8./9. prosinca)
6. kolo Europske lige (10. prosinca)
5. kolo Konferencijske lige (10. prosinca)
17. kolo HNL-a (11.-13. prosinca)
Slaven Belupo - Rudeš
Hajduk - Rijeka
Lokomotiva - Dinamo
Osijek - Varaždin
Gorica - Istra 1961
6. kolo Konferencijske lige (17. prosinca, 21 sat)
18. kolo HNL-a (18.-20. prosinca)
Rudeš - Gorica
Istra 1961 - Osijek
Varaždin - Lokomotiva
Dinamo - Hajduk
Rijeka - Slaven Belupo
božićno-novogodišnja stanka (15. siječnja)
ždrijeb 1/16 finala Konferencijske lige
7. kolo Lige prvaka (19./20. siječnja)
7. kolo Europske lige (21. siječnja)
19. kolo HNL-a (22.-24. siječnja)
Rijeka - Rudeš
Dinamo - Slaven Belupo
Varaždin - Hajduk
Istra 1961 - Lokomotiva
Gorica - Osijek
8. kolo Lige prvaka (27. siječnja, 21 sat)
8. kolo Europske lige (28. siječnja, 21 sat)
ždrijeb 1/16 finala Lige prvaka (29. siječnja)
ždrijeb 1/16 finala Europske lige (29. siječnja)
20. kolo HNL-a (29.-31. siječnja)
Rudeš - Osijek
Lokomotiva - Gorica
Hajduk - Istra 1961
Slaven Belupo - Varaždin
Rijeka - Dinamo
21. kolo HNL-a (5.-7. veljače)
Dinamo - Rudeš
Varaždin - Rijeka
Istra 1961 - Slaven Belupo
Gorica - Hajduk
Osijek - Lokomotiva
22. kolo HNL-a (12.-14. veljače)
Rudeš - Lokomotiva
Hajduk - Osijek
Slaven Belupo - Gorica
Rijeka - Istra 1961
Dinamo - Varaždin
1/16 finala Lige prvaka, 1. utakmice (16./17. veljače)
1/16 finala Europske lige, 1. utakmice (18. veljače)
1/16 finala Konferencijske lige, 1. utakmice (18. veljače)
23. kolo HNL-a (19.-21. veljače)
Varaždin - Rudeš
Istra 1961 - Dinamo
Gorica - Rijeka
Osijek - Slaven Belupo
Lokomotiva - Hajduk
1/16 finala Lige prvaka, uzvrati (23./24. veljače)
1/16 finala Europske lige, uzvrati (25. veljače)
1/16 finala Konferencijske lige, uzvrati (25. veljače)
ždrijeb završnice Lige prvaka (26. veljače)
ždrijeb završnice Europske lige (26. veljače)
24. kolo HNL-a (26.-28. veljače)
Rudeš - Hajduk
Slaven Belupo - Lokomotiva
Rijeka - Osijek
Dinamo - Gorica
Varaždin - Istra 1961
četvrtfinale Kupa (2./3. ožujka)
25. kolo HNL-a (5.-7. ožujka)
Istra 1961 - Rudeš
Gorica - Varaždin
Osijek - Dinamo
Lokomotiva - Rijeka
Hajduk - Slaven Belupo
osmina finala Lige prvaka, 1. utakmice (9./10. ožujka)
osmina finala Europske lige, 1. utakmice (11. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, 1. utakmice (11. ožujka)
26. kolo HNL-a (12.-14. ožujka)
Rudeš - Slaven Belupo
Rijeka - Hajduk
Dinamo - Lokomotiva
Varaždin - Osijek
Istra 1961 - Gorica
osmina finala Lige prvaka, uzvrati (16./17. ožujka)
osmina finala Europske lige, uzvrati (18. ožujka)
osmina finala Konferencijske lige, uzvrati (18. ožujka)
27. kolo HNL-a (19.-21. ožujka)
Gorica - Rudeš
Osijek - Istra 1961
Lokomotiva - Varaždin
Hajduk - Dinamo
Slaven Belupo - Rijeka
reprezentativna stanka
28. kolo HNL-a (2.-4. travnja)
Rudeš - Rijeka
Slaven Belupo - Dinamo
Hajduk - Varaždin
Lokomotiva - Istra 1961
Osijek - Gorica
polufinale Kupa (6./7. travnja)
četvrtfinale Lige prvaka, 1. utakmice (6./7. travnja)
četvrtfinale Europske lige, 1. utakmice (8. travnja)
četvrtfinale Konferencijske lige, 1. utakmice (8. travnja)
29. kolo HNL-a (9.-11. travnja)
Osijek - Rudeš
Gorica - Lokomotiva
Istra 1961 - Hajduk
Varaždin - Slaven Belupo
Dinamo - Rijeka
četvrtfinale Lige prvaka, uzvrati (13./14. travnja)
četvrtfinale Europske lige, uzvrati (15. travnja)
četvrtfinale Konferencijske lige, uzvrati (15. travnja)
30. kolo HNL-a (16.-18. travnja)
Rudeš - Dinamo
Rijeka - Varaždin
Slaven Belupo - Istra 1961
Hajduk - Gorica
Lokomotiva - Osijek
31. kolo HNL-a (23.-25. travnja)
Lokomotiva - Rudeš
Osijek - Hajduk
Gorica - Slaven Belupo
Istra 1961 - Rijeka
Varaždin - Dinamo
polufinale Lige prvaka, 1. utakmice (27./28. travnja)
polufinale Europske lige, 1. utakmice (29. travnja)
polufinale Konferencijske lige, 1. utakmice (29. travnja)
32. kolo HNL-a (30. travnja - 2. svibnja)
Rudeš - Varaždin
Dinamo - Istra 1961
Rijeka - Gorica
Slaven Belupo - Osijek
Hajduk - Lokomotiva
polufinale Lige prvaka, uzvrati (4./5. svibnja)
polufinale Europske lige, uzvrati (6. svibnja)
polufinale Konferencijske lige, uzvrati (6. svibnja)
33. kolo HNL-a (7.-9. svibnja)
Hajduk - Rudeš
Lokomotiva - Slaven Belupo
Osijek - Rijeka
Gorica - Dinamo
Istra 1961 - Varaždin
finale Kupa (12. svibnja?)
34. kolo HNL-a (14.-16. svibnja)
Rudeš - Istra 1961
Varaždin - Gorica
Dinamo - Osijek
Rijeka - Lokomotiva
Slaven Belupo - Hajduk
35. kolo HNL-a (21.-23. svibnja)
Slaven Belupo - Rudeš
Hajduk - Rijeka
Lokomotiva - Dinamo
Osijek - Varaždin
Gorica - Istra 1961
finale Europske lige - Frankfurt (26. svibnja, 21 sat)
36. kolo HNL-a (28.-30. svibnja)
Rudeš - Gorica
Istra 1961 - Osijek
Varaždin - Lokomotiva
Dinamo - Hajduk
Rijeka - Slaven Belupo
finale Konferencijske lige - Istanbul, stadion Bešiktaša (2. lipnja, 21 sat)
finale Lige prvaka - Madrid, Metropolitano (5. lipnja, 18 sati)