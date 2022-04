Direktor NASA-e: Vanzemaljce će pronaći umjetna inteligencija koju imamo, ljudi su prespori...

Šef NASA-inog programa umjetne inteligencije Dr. Steve Chien u velikom je razgovoru za britanske medije objasnio kako ova tehnologija pomaže znanstvenicima u potencijalnom pronalasku drugih živih bića u svemiru.

- NASA svakog trenutka prima nove informacije u ogromnim količinama. Ljudi toliko materijala ne mogu pregledati. Zato razvijamo programe koji za nas izoliraju sve nepravilnosti koje zabilježimo u svemiru - započinje Chien, koji je poprilično siguran da će umjetna inteligencija biti ta koja će na kraju otkriti postojanje vanzemaljaca...

- To je gotovo sigurno tako. Cijeli proces pregleda novih informacija nemoguć je bez umjetne inteligencije. Za vrijeme jedne noći dobijemo i 500.000 fotografija koje onda program za nas selektira. Ljudi kasnije mogu pregledati 50 fotografija koje umjetna inteligencija označi kao potencijalno bitne. Prespori smo za procesuiranje ogromnih količina podataka. Ako dođe do otkrića vanzemaljaca, rekao bi da je to združeni podvig ljudi i umjetne inteligencije - tvrdi Chien, piše Daily Star.

Posljednjih se godina ova tehnologija primjenjivala za tumačenje raznih radio signala čudnih frekvencija koje su dolazile negdje iz svemira. Iako su oni zaluđeni vanzemaljcima sigurni kako je tu riječ o pokušaju kontakta, Chien je skeptik.

- Znanstvena zajednica ne vjeruje u to objašnjenje, ali ne možemo to odbaciti kao mogućnost - veli on.

Ovaj znanstvenik tvrdi kako će se umjetna inteligencija pokazati ključnom kad ljudi jednom, što najavljujemo već dulje vremena, pokušaju kolonizirati druge planete u našem sustavu. Mars za početak.

- Život tamo bio bi nezamisliv bez upotrebe umjetne inteligencije. Moramo se pouzdati u nju da će riješiti sve probleme koje imamo, kako bi se mogli posvetiti primarnom cilju takvih misija, a to je istraživanje planete. Sve popravke i popratne akcije za nas treba odraditi UI - govori za kraj Chien.

Ispod vijesti, očekivano, bilo je i komentara kako će nas umjetna inteligencija na kraju stajati života...

- Igramo se sa stvarima koje ne razumijemo do kraja. Nitko nam ne garantira kako će se ti programi okrenuti protiv nas - piše jedan zabrinuti čitatelj.