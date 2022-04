Što su vidjela djeca u Virginiji te večeri 1952. godine: 'Čudovište nas je gledalo, sve su zataškali'

U predvečerje tog petka 12. rujna 1952. godine skupina lokalnih dječaka igrala se na farmi u zapadnoj Virginiji kad su na nebu vidjeli nešto neobično. Braća Edward i Fred May te njihov prijatelj Tommy Hyer odmah su potrčali do najbliže kuće, u kojoj je živjela gospođa Kathleen May, majka Edwarda i Freda, te su joj ispričali što su vidjeli. Tvrdili su da je na farmu obitelji Fisher, nedaleko od njihove, nešto palo, a da su prije toga vidjeli neobična svjetla na nebu.

Iako im nije vjerovala na prvu. Kathleen je pristala otići 'istražiti' što se točno dogodilo. Na putu do farme pridružila su im se još dvojica lokalnih dječaka, Neil Nunley i Ronney Shaver te član nacionalne garde zapadne Virginije Eugene Lemon. Kad su stigli tamo, prvi se na brdo pored farme uspeo Neil. Šokiralo ga je ono što je vidio. Velika pulsirajuća crvena svjetla lebdjelo je iznad zemlje. Koji trenutak poslije na vrhu mu se pridružio Lemon, koji je uperio lampu na područje ispod crvenog svjetla.

- Vidio sam biće koje nalikuje na čovjeka, ali koje je puno više od čovjeka. Imalo je veliko crveno lice okruženo ovalnim oblikom. Kad je ta stvar počela proizvoditi zvukove u našem smjeru ispala mi je lampa, prepali smo se i počeli smo bježati - ispričao je Lemon prvo sugrađanima, a idućih dana i medijima.

Svi u grupi vidjeli su to misteriozno biće, ili čudovište, kako su ga zvali, ali opisi su donekle varirali. Neki su ispričali da je imalo kandže, drugi tvrde da boja nije bila crvena, već zelenkasto-narančasta... No svi u grupi tvrdili su da je biće bilo visoko oko tri metra, kao i da se na tom području osjećao čudan smrad, kao da metal gori. Oči su ih počele peći i bilo im je teško disati. Nekima od njih tu večer je i pozlilo. Lemon je odmah po povratku u mjesto kontaktirao policiju koja je koji sat kasnije izašla na teren, ali tamo nije pronašla ništa čudno. Nije bilo traga ni svjetlima, ni letjelici ni misterioznom biću.

No ova skupina 'vidjelica' ustrajala je u svojoj priči te su pokazali novinarima i šerifu mjesto na podu na koje je navodno to biće bilo. Bilo je to udubljenje širine oko dva metra, u kojem je bilo, kako su to opisali mediji 'čudne, sluzave mase' nalik ulju.

NA FOTOGRAFIJI: KATHLEEN POZIRA S CRTEŽOM BIĆA:

Priča se proširila cijelom Amerikom i uskoro su mjesto preplavili razni zainteresirani, ponajviše čudaci. I oni su ustvrdili da se tu dogodilo nešto čudno. Nešto što nije s ove planete.

Kako piše Daily Star, gospođa Kathleen, koja je ustrajala na rješavanju slučaja, kojih mjesec dana kasnije dobila je pismo iz Pentagona u kojem joj je objašnjeno kako se radilo o prototipu letjelice koji je pao za vrijeme probne misije. Navodno je misteriozno biće bilo zapravo nova letjelica s dva pilota. O pilotima joj, piše Daily Star, nisu ništa rekli. Samo su je zamolili za diskreciju. Ona, kao ni ostatak grupe, navodno nikad nije povjerovala vlastima te je bila sigurna da je sve zataškano.

Ubrzajmo do 2000. godine. Legenda o čudovištu iz šume i dalje je itekako živa, a poznati istražitelj paranormalnog i skeptik Joe Nickell cijelom svijetu predstavlja zaključak svojeg dugogodišnjeg istraživanja.

Ne, djeca nisu lagala. Barem cijelu priču. Ili namjerno, tvrdi Nickell.

Te večeri je iznad tri susjedne savezne države preletio meteor, koji se te večeri vidio i u zapadnoj Virginiji. To su bila neobična svjetla koja su djeca vidjela iznad farme. Uz to, nad teritorijem ove savezne države te su večer letjela tri vojna aviona, što objašnjava crvenkasto svjetlo koje su vidjeli nad šumom. A misteriozno biće? Pa, kako tvrdi Nickell, a s njim se slaže i službena državna inspekcija, nije bilo ništa drugo nego - sova.

NOVINARSKI IZVJEŠTAJ O SLUČAJU:

- Kad je gospodin Lemon uperio svjetlo u životinju napravio je sjenu zbog koje je izgledala veće nego što je. Kad se sova oglasila počeli su paničariti i bježati. Cijelo to vrijeme, zbog neobične situacije, bili su jako nervozni i anksiozni. U tim trenucima se mozak može poigrati s vama - rekao je Nickell.

SKEČ 'SUSRETA' U ŠUMI

Skeptici se s njegovom teorijom ne slažu. Oni su sigurni da je tu bilo čudovište. Mjesto i dalje pohode razni istražitelji paranormalnog, a lokalno stanovništvo odlučilo je na tome zaraditi. Svake godine održava se festival "Flatwoods day", otvorili su i muzej, a na ulazu u mjesto stoji natpis "Dobrodošli u dom Flatwoods čudovišta"... Čudovište su od milja nazvali Braxxy