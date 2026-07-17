Obavijesti

Viral

Komentari 6
MALI PODUZETNIK

Dječak (10) iz Splita susjedima nudi usluge da zaradi džeparac! Postao je hit: 'Iznos smeća 1 €'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dječak (10) iz Splita susjedima nudi usluge da zaradi džeparac! Postao je hit: 'Iznos smeća 1 €'
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U poruci je objasnio kako želi naučiti zarađivati za svoj džeparac te je ponudio svoje usluge susjedima..

Admiral

"Bravo za maloga", "Sad će imati sebi za sladoled", "I ja bih ovakvog susjeda", "Deset godina i ovoga se sjetio, ovo je budući poduzetnik", "Ovo je tako slatko"... Nižu se komentari na Redditu pod objavu koju je postavio jedan korisnik iz Hrvatske...

U objavi se vidi fotografija poruke koju je jedan vrijedni desetogodišnjak ostavio u svojem neboderu u Splitu. U poruci je objasnio kako želi naučiti zarađivati za svoj džeparac te je ponudio svoje usluge susjedima..

"Bok, dragi susjedi. Učim se zaraditi svoj džeparac i zato nudim usluge: 1. Iznos smeća - 1 €, 2. Prošetati malog psa - 2 €, 3. Obaviti malu kupovinu - 1 €"; naveo je dječak u oglasu.

Ali to nije sve. Spreman je prihvatiti i druge poslove, ostavio je svoj broj telefona...

U jednom ST neboderu
by u/Trovavejic in croatia

- Imate još neki mali posao? Javite se, rado ću pomoći - poručuje dječak...

"Sad kad porezna ovo vidi i pokuca mu na vrata", šale se neki u komentarima...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Sjećate se srpskih kraljica silikona? Šokirale su regiju, a danas su neprepoznatljive!
'ŽARILE I PALILE'

FOTO Sjećate se srpskih kraljica silikona? Šokirale su regiju, a danas su neprepoznatljive!

Nakon što su se njihove fotografije iz noćnog kluba još 2013. pojavile na društvenim mrežama, Tijana Đuričić (36) i Sanja Jojić (39) postale su viralni hit u regiji. Bile su studentice poslovne škole u Beogradu...
FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: Bogati se već pripremaju, znaju što dolazi
JEZIVE PROGNOZE

FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: Bogati se već pripremaju, znaju što dolazi

"Ovo je upozorenje svima. Vratio sam se iz budućnosti pomoći čovječanstvu. Stižu nam brojne katastrofe", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod imenom 'Vremenski putnik iz 2582. godine'. Svojim jezivim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali njegovi pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja... Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
KAKVO JE OVO BIĆE? 'Mutirano stvorenje vreba Amerikance...' Stručnjaci otkrivaju što je to
POGLEDAJTE VIDEO

KAKVO JE OVO BIĆE? 'Mutirano stvorenje vreba Amerikance...' Stručnjaci otkrivaju što je to

Iako je do sada objavljeno samo nekoliko snimki, kako se priča o njemu širi, za očekivati je sve više materijala o najnovijoj četveronožnoj viralnoj zvijezdi Seattlea...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026