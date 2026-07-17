Dječak (10) iz Splita susjedima nudi usluge da zaradi džeparac! Postao je hit: 'Iznos smeća 1 €'

"Bravo za maloga", "Sad će imati sebi za sladoled", "I ja bih ovakvog susjeda", "Deset godina i ovoga se sjetio, ovo je budući poduzetnik", "Ovo je tako slatko"... Nižu se komentari na Redditu pod objavu koju je postavio jedan korisnik iz Hrvatske...

U objavi se vidi fotografija poruke koju je jedan vrijedni desetogodišnjak ostavio u svojem neboderu u Splitu. U poruci je objasnio kako želi naučiti zarađivati za svoj džeparac te je ponudio svoje usluge susjedima..

"Bok, dragi susjedi. Učim se zaraditi svoj džeparac i zato nudim usluge: 1. Iznos smeća - 1 €, 2. Prošetati malog psa - 2 €, 3. Obaviti malu kupovinu - 1 €"; naveo je dječak u oglasu.

Ali to nije sve. Spreman je prihvatiti i druge poslove, ostavio je svoj broj telefona...

- Imate još neki mali posao? Javite se, rado ću pomoći - poručuje dječak...

"Sad kad porezna ovo vidi i pokuca mu na vrata", šale se neki u komentarima...