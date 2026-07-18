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Bula – ljubav koja dolazi polako, ali traje zauvijek

Piše 24sata,
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Bula – ljubav koja dolazi polako, ali traje zauvijek
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Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH
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Bula je rođena u travnju 2023. godine. Ona je nježna duša koja još uvijek s nepovjerenjem gleda na nepoznate ljude, ali nije niti malo agresivna. Nepoznate situacije i osobe kod nje bude strah, zbog čega traži iskusne, strpljive i razumne ljude koji će joj dati vremena da se osjeti sigurno

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Kada zadobijete Bulino povjerenje, pokazat će vam koliko ljubavi može stati u jedno veliko srce. Postaje izuzetno privržena i svoju zahvalnost iskazuje nježnošću i bezuvjetnom ljubavlju.

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U šetnjama ju sve zanima. Osluškuje, zastajkuje i pažljivo promatra svoju okolinu. Vrlo je oprezna, ali i poslušna – odmah dolazi na poziv i uživa u maženju. Potrebno joj je dati vremena jer voli hodati polako i svojim tempom istraživati svijet.

Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

Bula treba čovjeka koji će joj pružiti podršku, sigurnost i razumijevanje. Zauzvrat ćete dobiti ljubav koja se riječima teško može opisati.

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Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH
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