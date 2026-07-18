Bula je rođena u travnju 2023. godine. Ona je nježna duša koja još uvijek s nepovjerenjem gleda na nepoznate ljude, ali nije niti malo agresivna. Nepoznate situacije i osobe kod nje bude strah, zbog čega traži iskusne, strpljive i razumne ljude koji će joj dati vremena da se osjeti sigurno
Bula – ljubav koja dolazi polako, ali traje zauvijek
Kada zadobijete Bulino povjerenje, pokazat će vam koliko ljubavi može stati u jedno veliko srce. Postaje izuzetno privržena i svoju zahvalnost iskazuje nježnošću i bezuvjetnom ljubavlju.
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U šetnjama ju sve zanima. Osluškuje, zastajkuje i pažljivo promatra svoju okolinu. Vrlo je oprezna, ali i poslušna – odmah dolazi na poziv i uživa u maženju. Potrebno joj je dati vremena jer voli hodati polako i svojim tempom istraživati svijet.
Bula treba čovjeka koji će joj pružiti podršku, sigurnost i razumijevanje. Zauzvrat ćete dobiti ljubav koja se riječima teško može opisati.
Udomljava se kao jedini pas u kućanstvu.
Kastrirana je i cijepljena protiv virusnih zaraznih bolesti.
Broj mikročipa: 191035000216713
Za više informacija i udomljenje nazovite: 091 781 7906.
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