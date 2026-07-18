Bula – ljubav koja dolazi polako, ali traje zauvijek

Kada zadobijete Bulino povjerenje, pokazat će vam koliko ljubavi može stati u jedno veliko srce. Postaje izuzetno privržena i svoju zahvalnost iskazuje nježnošću i bezuvjetnom ljubavlju.

POGLEDAJ VIDEO: VJEČNI PRIJATELJI Psa svaki dan u tačkama vozi vani: Nikad neću napustiti svojeg Bobija (15)...

Pokretanje videa... 01:09 VJEČNI PRIJATELJI Psa svaki dan u tačkama vozi vani: Nikad neću napustiti svojeg Bobija (15)... | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

U šetnjama ju sve zanima. Osluškuje, zastajkuje i pažljivo promatra svoju okolinu. Vrlo je oprezna, ali i poslušna – odmah dolazi na poziv i uživa u maženju. Potrebno joj je dati vremena jer voli hodati polako i svojim tempom istraživati svijet.

Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

Bula treba čovjeka koji će joj pružiti podršku, sigurnost i razumijevanje. Zauzvrat ćete dobiti ljubav koja se riječima teško može opisati.

Udomljava se kao jedini pas u kućanstvu.

Kastrirana je i cijepljena protiv virusnih zaraznih bolesti.

Broj mikročipa: 191035000216713

Za više informacija i udomljenje nazovite: 091 781 7906.