Dok se seksaš gleda te Führer: Sobu ukrasili slikama Hitlera...

'Villa Love' u Bangkoku otvorena 24 sata dnevno, popularno je swingersko mjesto i mjesto za orgije. Ipak, najpoznatija je po svojim tematskim sobama. Teme su Divlji Zapad, Hollywood, Indija, Japan, Loveboat, Matrix...

"Komunistička" soba jedna je od "najposebnijih", najvećih i izrazito je popularna.

- To je jedna od naših posebnih soba. Ljudi često zovu rezervaciju baš ove sobe - kazao je recepcionar hotela Nong Kung.

Hotel je nedavno otvorio sobu i sa nacističkom tematikom i vrlo brzo izazvala je velike proteste. U sobi stoje dvije ogromne Hitlerove slike, jedna čak iznad kreveta, a divovska svastika naslikana je iza TV-a na kojoj se prikazuju isključivo japanski hardcore pornići.

'Tajlandska vlada bi trebala intervenirati'

Direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zuroff rekao je da je ta soba nešto užasno i 'apsolutno odvratno'

- To pokazuje potpuni nedostatak znanja i obrazovanja o Hitleru i ona užasnim zločinima koje je počinio - istaknuo je te dodao kako uopće nije iznenađen.

- To je problem se javlja diljem Azije. Tajlandska vlada mora se više potruditi da bi spriječila da se ovakve stvari događaju i ne vidim razlog zašto to ne bi radili - naglasio je Zuroff.

Foto: screenshot/Youtube

Cijene soba u hotelu kreću se od 12,61 dolar za tri sata za dvije osobe. Svaki dodatni sat plaća se 4,61 dolar, a svaki dodatni gost 3,08 dolara.

Abraham Cooper, rabin iz Kalifornije, kazao je da je apsolutno odvratno da netko može vidjeti Hitlera kao vrstu likovne figure dostojne ukrašavanja hotelske sobe.

- Tajlandska vlada mora reagirati ako želi da se njihova zemlja shvati ozbiljno kao turističko odredište.