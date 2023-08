Doktore, zapelo je! Skoro 4000 svake godine javi se na Hitnu jer ne mogu izvaditi predmete

Gotovo 4000 ljudi svake godine bude hospitalizirano zbog zaglavljenih stranih predmeta u rektumu. Podaci su to nove američke studije objavljene prošli mjesec u časopisu The American Journal of Emergency Medicine. Mnogima zaglave predmeti za seksualne igrice, piše New York Post.

Znanstvenici sa Sveučilišta Rochester u New Yorku odlučili su analizirati hitne liječničke nalaze od 2012. do 2021. godine. Studija, za koju kažu da prva donosi podatke o stranim predmetima u rektumu u SAD-u, otkrila je da je 38.948 Amerikanaca starijih od 15 godina posjetilo odjel hitne pomoći.

Prosječna dob pacijenata bila je 43 godine. Gotovo 78% njih bili su muškarci, a 40% tih pacijenata zahtijevalo je hospitalizaciju.

Više od polovice stranih tijela u rektumu bili su seksualni objekti, a to su bili predmeti poput vibratora, analnih kuglica ili drugih igračaka. Loptice i kuglice, kao i lijekovi, bili su povezani s nižom stopom hospitalizacije.

U travnju je časopis Visual Journal of Emergency Surgery izvijestio da je jedan čovjek odveden na hitnu operaciju nakon što mu je limenka dezodoransa zapela u stražnjicu, a prošle je godine stariji Francuz šokirao liječnike kada je stigao s artiljerijskom granatom iz Prvog svjetskog rata u rektumu. Zbog toga je bolnica bila djelomično evakuirana.

Hrvatima zapeli i protuavionski meci

U studenom 2011. godine, na Hitnom prijemu KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu završio je muškarac (50) kojemu je u anusu zaglavio protuavionski metak kalibra 20 milimetara i dug 11 centimetara.

Pacijentu su dali anesteziju kako bi ga relaksirali, a potom nježno kliještima izvadili predmet. Tijekom zahvata, koji nije bio traumatičan za pacijenta, ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti od eksplozije, tvrdili su tad liječnici. Odmah nakon zahvata, čim je anestezija prestala djelovati, pacijenta su otpustili kući. Izvađeni metak uzeli su pirotehničari te ga, kao i svako drugo eksplozivno sredstvo koje zaplijene, uništili u kontroliranim uvjetima. Nakon što su muškarca otpustili iz bolnice, na vrata mu je pokucala policija. Morali su mu pretražiti stan kako bi se uvjerili da u njemu ne skriva još eksplozivnih sredstava.

Doktor Marijan Koršić, kirurg s više od 40 godina staža na KBC-u Rebro i KB-u Merkur, svojedobno nam je rekao kako takvih slučajeva bude u prosjeku oko pet na godinu. Obično je riječ o dobrostojećim i obrazovanim ljudima, koji nerijetko imaju obitelj.

'Zaglavio' u metalnom prstenu

Nevjerojatan, bizaran slučaj oslobađanja penisa i testisa stisnutih prstenom na hitnom traktu pulske bolnice završio je 2021. godine sretno. Nakon višesatne borbe s prstenom muškarčevu su muškost napokon oslobodili 'okova'.

Muškarac srednjih godina s grčem na licu došao je u prostorije Hitne pomoći i objasnio kako trpi jake bolove.

U ovom nezabilježenom slučaju čak su intervenirali pulski vatrogasci, koji su na kraju oslobodili muškarcu spolovilo i testise od priručne seksualne 'naprave', a poznati urolog, doktor Predrag Mamontov, na kraju je spasio cijelu stvar.

Zbog zaštite pacijenta liječnik nije htio govoriti o slučaju.

- Ne bih komentirao taj slučaj zbog zaštite pacijenta - kratko nam je tada kazao i zahvalio. Ovu bizarnu situaciju potvrdio je i šef pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić. Rekao je da nije bilo nimalo smiješno i da je satima trajala borba za spas penisa nesretnog muškarca. Jedva su nekako uspjeli u tome...

- Intervenirala su dva vatrogasca, koji su nakon pola sata uspjeli osloboditi muškarčevu muškost i istodobno ga oslobodili bolova koje je trpio satima - rekao je tada Rojnić. Neslužbeno smo doznali da je taj prsten bio debeo oko dva centimetra, a je li ozlijeđeni muškarac u trenutku stavljanja prstena bio sam ili u društvu - nije poznato.