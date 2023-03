Doktore, zapelo je! U zanosu si je stavio čašu. Pokušao je sam izvući. Nije išlo. Okrenula se

Nepalac se na Hitnu javio nakon tri dana neizdrživih bolova. Priznao je da si je staklenu čašu sam stavio u anus dok je bio pijan i to zbog seksualnog zadovoljstva, prenosi New York Post priču koju je originalno objavio Journal of Nepal Medical Centre.

Nije mogao imati stolicu dva dana, ali je, kako je objavio Journal of Nepal Medical Centre, mogao imati vjetrove i nije krvario. Ali jako ga je boljelo. Doktorima je rekao i da je sam pokušao izvaditi čašu. Kad mu to nije uspjelo, javio se na Hitnu. Nakon rendgena doktori su pokušali izvući čašu, ali nisu uspjeli jer se okrenula.

Nije bilo druge. Morali su ga otvoriti.

Uspavali su ga i otvorili mu abdomen. Tada su pokušali 'progurati' čašu da izađe kroz vrata broj 2, ali bila je previsoko. Morali su mu ući u debelo crijevo i tako izvući čašu. Bio je sedam dana u bolnici. Mjesec dana nakon toga se potpuno oporavio.

Foto: Journal of Nepal Medical Association

Hrvatima zapeli i protuavionski meci

U studenom 2011. godine, na Hitnom prijemu KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu završio je muškarac (50) kojemu je u anusu zaglavio protuavionski metak kalibra 20 milimetara i dug 11 centimetara.

Pacijentu su dali anesteziju kako bi ga relaksirali, a potom nježno kliještima izvadili predmet. Tijekom zahvata, koji nije bio traumatičan za pacijenta, ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti od eksplozije, tvrdili su tad liječnici. Odmah nakon zahvata, čim je anestezija prestala djelovati, pacijenta su otpustili kući. Izvađeni metak uzeli su pirotehničari te ga, kao i svako drugo eksplozivno sredstvo koje zaplijene, uništili u kontroliranim uvjetima. Nakon što su muškarca otpustili iz bolnice, na vrata mu je pokucala policija. Morali su mu pretražiti stan kako bi se uvjerili da u njemu ne skriva još eksplozivnih sredstava.

Doktor Marijan Koršić, kirurg s više od 40 godina staža na KBC-u Rebro i KB-u Merkur, svojedobno nam je rekao kako takvih slučajeva bude u prosjeku oko pet na godinu. Obično je riječ o dobrostojećim i obrazovanim ljudima, koji nerijetko imaju obitelj.

'Zaglavio' u metalnom prstenu

Nevjerojatan, bizaran slučaj oslobađanja penisa i testisa stisnutih prstenom na hitnom traktu pulske bolnice završio je sretno. Nakon višesatne borbe s prstenom muškarčevu su muškost napokon oslobodili “okova”.

Muškarac srednjih godina s grčem na licu došao je u prostorije Hitne pomoći i objasnio kako trpi jake bolove.

U ovom nezabilježenom slučaju čak su intervenirali pulski vatrogasci, koji su na kraju oslobodili muškarcu spolovilo i testise od priručne seksualne “naprave”, a poznati urolog, doktor Predrag Mamontov, na kraju je spasio cijelu stvar.

Zbog zaštite pacijenta liječnik nije htio govoriti o slučaju.

- Ne bih komentirao taj slučaj zbog zaštite pacijenta - kratko nam je kazao i zahvalio.

Ovu bizarnu situaciju potvrdio je i šef pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić. Rekao je da nije bilo nimalo smiješno i da je satima trajala borba za spas penisa nesretnog muškarca. Jedva su nekako uspjeli u tome...

- Intervenirala su dva vatrogasca, koji su nakon pola sata uspjeli osloboditi muškarčevu muškost i istodobno ga oslobodili bolova koje je trpio satima - rekao je Rojnić.

Neslužbeno smo doznali da je taj prsten bio debeo oko dva centimetra, a je li ozlijeđeni muškarac u trenutku stavljanja prstena bio sam ili u društvu - nije poznato.

Iz anusa su vadili janjeće kosti, lonce, tikvice...

■ Problem nastane kad u nestašnim i bizarnim seksualnim igricama predmet pobjegne u široki dio anusa koji se zove ampula.

■ Jedan pacijent u anus je uspio ugurati trbušastu tikvicu. U bolnicu se javio tek nakon dva dana jer je mislio da će sama izaći, no tikvica je u međuvremenu već počela trunuti.

■ Nekad se posljedice mogu riješiti ako liječnik uzme samo kliješta. Kod nekih je situacija opasna za život, pa se predmeti moraju vaditi operacijom kroz trbušnu šupljinu.

■ Pacijenti kojima vade razne predmete iz anusa, prema iskustvu liječnika, rijetko su pripadnici srednjeg sloja ili ljudi sa sela.

■ Obično su komunikativni, a o svojim sklonostima liječnicima govore detaljno i bez stida. Često su oženjeni i imaju djecu.