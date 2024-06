Doktori otkrili: Evo koliko puta dnevno je normalno obavljati veliku nuždu. Možda vas šokira

Veliku nuždu trebali biste obavljati nakon svakog obroka. To je odlika zdravih osoba, u suprotnom nešto nije uredu s vašim probavnim sustavom, tvrdi u jednom od TikTok videa mlada influencerica. Nikakve dokaze za tu tvrdnju nije pružila, ali video je svejedno u kratkom roku postao viralan o prikupio milijune pregleda...

Ljudi su ga počeli dijeliti kao da je riječ o točnoj informaciji, što je zasmetalo doktoru Idreesu Mughalu. Njegova poruka, ukratko, ne vjerujte svakoj gluposti koju vidite online...

- Ta tvrdnja je sr*** i nije nimalo smiješna. Normalno vrijeme za 'tranzit' hrane i probavni proces je između deset i 73 sati. Potpuno je normalno da zdrava osoba obavlja veliku nuždu triput dnevno, a normalno je i da zdrava odrasla osoba obavlja veliku nuždu triput tjedno - poručuje dr. Mughal, piše LadBible.

- Boja i kakvoća izmeta bolji su indikator stanja probavnog sustava od broja odlazaka na toalet - kaže doktor.

S dr. Mughalom se slaže i dr. Will Bulsiewicz.

- Veličina i oblik vašeg izmeta je ono na što trebate pripaziti, ne broj odlazaka na toalet - kaže ovaj doktor...

Primjerice, ako vam je stolica crna, to može biti i znak krvarenja u gornjem dijelu gastrointestinalnog trakta. Ako je stolica crna i neugodnog mirisa, to može ukazivati na temeljni zdravstveni problem, kao što je peptički ulkus, gastritis, upala, polipi debelog crijeva. Ako je to slučaj, važno je posavjetovati se s liječnikom koji može preporučiti endoskopiju ili kolonoskopiju kako bi se otkrio izvor problema.

A što ako vam je stolica žućkasta? Jedan od najčešćih razloga za žuti izmet je prehrana bogata mastima. Međutim, može biti uzrokovan i raznim zdravstvenim stanjima. Prema stručnjacima, to su bolesti jetre i žučnog mjehura, poremećaji gušterače, celijakija, Gilbertov sindrom, giardijaza, stres i loša prehrana.