Domaći glumac objavio račun iz trgovine: 'Naplaćuju i vrećice za meso! Da ga nosim u rukama?'

Glumac Siniša Ružić (55) objavio je na društvenoj mreži što ga smeta kod dućana i trgovačkih lanaca. Nakon objave računa povela se prava rasprava. U poznatom trgovačkom lancu naplatili su vrećicu za meso. Koštala je 0,03 centa.

- Dakle razumijem da se naplaćuju vrećice za voće i povrće jer se to može nositi i vagati i u trajnim vrećicama, ali naplaćuju vrećice za meso?!?! Jer imam alternativu da ga nosim u rukama do blagajne? I onda u rukama doma? Mogu donijeti neku staru vrećicu od doma? Ili papir? Ili dođem s tepsijom ili loncem i tako nosim do peći i odmah spremam? - napisao je zagrebački glumac.

Objavio je i račun iz trgovačkog lanca.

- Moj mesar odavno naplaćuje vrećice, ali ima jako kvalitetne vrećice koje možeš upotrebiti još puno puta. Neće se raspasti, meni traju par mjeseci - napisao mu je jedan korisnik.

- Gadovi! Jer te vrećice i sve ostalo i do sada smo plaćali mi, a ne oni! Jednostavno, to je ukalkulirano u cijenu proizvoda! Gadovi na entu potenciju, jer su najavili da će povećanje cijene za povrat ambalaže povisiti cijenu proizvoda koji je zapakiran u toj ambalaži! "Nije govno nego se pas posra", kako bi rekli Dalmoši.... Odvratni su do bola!..... Ako im je stalo - neka obustave proizvodnju plastike! - nadovezala se druga korisnica.

