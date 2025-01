Naručili čaj u New Yorku pa se šokirali, račun iznosio 313 eura. Popljuvali ih: Cijene su izložene

Influenceri Jennie i Nick iz Las Vegasa kažu kako su imali neugodno iskustvo u New Yorku. Prati ih više od dva milijuna ljudi, a s njima su odlučili podijeliti doživljaj s 'čajanke'.

Sjeli su u luksuzni hotel The Plaza koji ima pet zvjezdica. Iako svaki restoran ima izložen cjenik, očito nisu gledali cijene. Podijelili su javno svoj račun od prošle godine.

Foto: Facebook

Na računu je stavka 'Central park tea' bila 120 dolara, odnosno 116 eura. Sve skupa, platili su 323 dolara, odnosno 313 eura.

- Čaj tamo nije dobra ideja - napisali su.

Na svoju su objavu dobili više od 500 komentara.

- To je cijena njihovog popodnevnog seta s čajem, a ne šalice čaja. To uključuje miks sendviča i slanih jela, pogačica, peciva i slatkiša u jednom od najelegantnijih hotela na svijetu. To vam sigurno nije bilo iznenađenje! - napisao im je jedan korisnik. 'Vauuu, niste provjerili cijenu za popodnevni čaj? Za vas je McDonald's! Nadam se da vam je ostalo dolara za napojnicu. Sigurno ste bili odjeveni u Dior i Hermes', nadovezao se drugi korisnik.

Foto: Diane Bondareff

- Zašto si jednostavno niste napravili čaj u svojoj sobi? - napisala im je jedna Amerikanka.