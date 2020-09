Domovina Djeda Mraza pred bankrotom: 'Bit će teška zima'

Mnoge turističke tvrtke u Laponiji, golemom prostranstvu na sjeveru Finske, strahuju od najgoreg. Sektor ondje zapošljava 10 tisuća ljudi i generira milijardu eura prihoda na godinu

<p>Daleki sjever Finske od studenoga do ožujka obično je pun turista koji onamo stižu da bi uživali u bajkovitom snježnom krajoliku, vožnji saonicama koje vuku sjeverni jeleni ili posjetiti ledene dvorce i 'pravi dom Djeda Mraza'.</p><p>No laponska turistička industrija strahuje da će zbog koronavirusa ove zime doći do ruba propasti. </p><p>- Ako ne krene 'booking', poslije prosinca ćemo bankrotirati - kaže<strong> Sini Jin</strong>, vlasnica turističke agencije u Rovaniemiju, grada u Polarnom krugu koji se naziva "službenim rodnim gradom Djeda Mraza".</p><p>Jin pet godina vodi agenciju Nordic Unique Travels i tisućama putnika iz Europe i Azije svake zime nudi safarije u arktičku divljinu.</p><p>- Sad imamo jednu ili dvije rezervacije tjedno - kaže Jin koja će ove zime umjesto uobičajenih osamdesetak sezonskih radnika zaposliti dvoje ili troje.</p><p>Finska vlada odvojila je milijardu eura iz proračuna za pomoć poduzetništvu i Jin je dobila svoj dio, ali to neće biti ni izbliza dovoljno da se nadoknadi manjak turista.</p><p>Mnoge turističke tvrtke u Laponiji, golemom prostranstvu na sjeveru Finske, strahuju od najgoreg. Sektor ondje zapošljava 10 tisuća ljudi i generira milijardu eura prihoda na godinu. </p><p>Ne bude li međunarodnih turista, predviđa se da će tri četvrtine tvrtki koje žive od turizma morati otpuštati radnike. </p><p><strong>Veliko razočaranje</strong></p><p>- Ne nadamo se nekom većem porastu bookinga - rekao je<strong> Kaj Erkkila</strong>, direktor Parka haskija. Ta obiteljska tvrtka s deset članova nadaleko je poznata po vožnjama saonicama koje vuku sibirski haskiji. Obitelj ih ima 109.</p><p>- Održavanje pasa je vrlo skupo i ako ove sezone prihodi budu niski, možda nećemo moći otvoriti ni iduće - rekao je Erkkila. </p><p>Finska vlada prije desetak dana olabavila je ograničenja za putovanja kako bi dala poticaja turističkoj industriji. U Laponiji su ublažavanje mjera nazvali "velikim razočaranjem".</p><p>Dolasci iz zemalja poput Britanije i Francuske, koji su među najčešćim posjetiteljima Laponije, mogu izbjeći karantenu jedino ako ostanu manje od tri dana i putuju u organiziranoj skupini. </p><p>Problem je u tome što rijetki dolazi turistički u Laponiju na manje od tri dana. Pošto su u Laponiji zabilježena samo 243 slučaja zaraze od početka pandemije, šefovi turističkog sektora traže da vlada osmisli bolje rješenje. "I nećemo odustati", rekla je čelnica tamošnje turističke zajednice Nina Forsell.</p><p>Neke velike kompanije, poput Santa Parka u Rovaniemiju, već su odlučile da neće otvoriti park ove zime. U njemu je obično zaposleno 400 ljudi i ima 120 tisuća posjetitelja u sezoni. </p><p>No neke manje odlučile su da će učiniti sve što mogu kako bi poslovale te se nadaju da će vlada omogućiti dolazak više stranih turista. </p><p>- Uistinu trebamo turističku industriju kako bismo Laponiji izgradili budućnost. Odustajanje nije opcija - rekla je <strong>Sanna Karkkainen</strong>, urednica portala Visit Rovaniemi. </p>