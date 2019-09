Ispunila baki posljednju želju: Znala sam, vidim je zadnji put

Vjenčanje Tare Foley se održalo u lipnju u Teksasu, no njena baka nije imala sreće da doživi taj dan. Preminula je prije vjenčanje svoje unuke. No Tara je za svoju baku učinila nešto čime je rastopila milijune srca.

Jednog dana odlučila je iznenaditi baku koja zbog lošeg zdravstvenog stanja i slabog srca nije bilo preporučeno letenje.

Dok je njena baka još bila živa, u hospicij je stigla u vjenčanici.

U potpunoj tajnosti otišla je baki, a sa sobom povela lokalnu fotografkinju koja je ovjekovječila emotivan susret unuke i bake te izradila fotografije nad kojima sada plače cijeli svijet.

Baka nije mogla vjerovati a smijeh i suze isprepletali su se na njezinom licu.

- Raširila je ruke za zagrljaj istoga trena kada me vidjela i rekla mi da sam predivna. Smijale smo se i uživale u svakoj sekundi - prisjetila se unuka emotivnog druženja s bakom u siječnju.

Tara je fotografije s bakom objavila na svojem Facebooku, a one i dalje kruže društvenim mrežama te su prikupile više od 1,7 milijuna lajkova.

- Kad sam joj toga dana zaželjela laku noć, obje smo znale kako je to posljednji put da se vidimo. Uhvatila me za obraze rukama, pogledala ravno u oči i rekla mi koliko me voli. Preminula je 27 dana kasnije - kazala je Tara Foley.

- Znala sam da moram doći do nje u vjenčanici kako bi me vidjela te kako bi se osjećala se uključenom u moj poseban dan. Jako sam blagoslovljena što mi je ovo posljednje sjećanje na nju - zaključila je Foley.

Neposredno prije vjenčanja mladenka je iznenadila obitelj otkrivši im fotografije sa voljenom bakom.