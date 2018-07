'Drage policajke, nosite kratke hlače, moramo privući turiste'

Spomenici, muzeji, arhitektura, suvenirnice, prirodne ljepote...sve su to načini na koje zemlje diljem svijeta privlače turiste no Libanon ima nešto drukčiji plan. Piere Achkar, gradonačelnik grada Brummana u blizini Bejruta, donio je novi pravilnik o odijevanju policajki koje će odsad morati kratke hlačice.

- Želimo promijeniti sliku Libanona u očima zapada, kaže gradonačelnik.

Njegov plan nije prošao bez napada i to s obje strane političkog spektra. Konzervativci kažu kako je skandalozno policajke tjerati da pokazuju svoje noge dok on liberalniji kažu kako je seksistički prisiljavati žene da nose isključivo kratke hlače dok muški policajci i dalje smiju nositi klasične uniforme, piše Daily Mail.

Korisnici društvenih mreža također su ogorčeni, a mnogi ističu da se čak i na liberalnom zapadu policajke pristojnije odijevaju. Strahuje se i da bi neki policajci mogli seksualno uznemiravati svoje kolegice u hlačicama.

Brummana recruited policewomen. And they dressed them like that. Look at what their male counterparts are wearing. Are these women supposed to help keep the safety of the city or be the touristic attractions in it? pic.twitter.com/2pbOyncQJg