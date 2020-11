'Dragi Lastane, u reklamama na ulošcima bude plavo, a meni curi crveno. Jesam li normalna?'

<p>Rasprave o uvođenju spolnog odgoja kod nas u Hrvatskoj su počele prije desetak godina, no u školama ga danas imamo tek kao dio međupredmetnih tema koje su se raspršile u sklopu obveznih i izbornih predmeta.</p><p>Nauče li djeca dovoljno u školi o temi seksualnosti ne znamo, s obzirom da mnogi klinci traže odgovore na YouTubeu i pornostranicama.</p><p>Neke ranije generacije nisu imale internet, niti spolni odgoj u školama, ali postavljali su ista zbunjena pitanja. </p><p>Prisjetimo se samo kada su tinejdžeri slali ponekad vrlo duhovita pitanja Lastanu ili redakcijama tinejdžerskih časopisa kao što su OK, Teen ili Bravo. Neka od njih su stvarno neslane šale jer su se dežurne šaljivdžije natjecale koji će poslati što gluplje pitanje redakciji, no neka od njih su stvarna. </p><p>Kako god bilo, danas se lako zezati s pismima koja su djeca slali najdražim savjetnicima, a ovo su samo neke od njih:</p><p><em><strong>'Na reklamama za uloške uvijek bude neka plava tekućina, a meni curi crveno. Jesam li normalna?'</strong></em></p><p><em><strong>'Imam 15 godina i mislim stupiti u intimni odnos s dečkom, ali me strah da ne ostanem trudna. Da se to dogodi, bilo bi tragedija jer je dečko jako siromašan, a mama mi daje samo 10 kuna za kavu i kad bi skupljala za abortus, trebalo bi mi pet godina, a trudnoća traje samo devet mjeseci. Što da radim?</strong></em></p><p><em><strong>'Bok, imam 19 godina i još uvijek sam nevina. Dečko s faksa me pozvao van, ali prije nego što do ičega dođe, neugodno bi mi bilo da shvati da sam djevica. Da sama sebi prije izlaska ipak probijem himen?'</strong></em></p><p><em><strong>'15 mi je godina i često gledam MTV na kojem se vrti 'Teen Mom'. E sad, zbog toga se jako bojim trudnoće, a sinoć sam se prvi put dugo ljubila s dečkom na klupi (s jezikom) i on mi je gurnuo ruku u gaćice. Kolika je vjerojatno da sam trudna i kako da napravim test? P.S. Nemojte me slati ginekologu jer sam iz malog mjesta gdje se sve zna'.</strong></em></p><p><a href="https://giphy.com/gifs/farrah-abraham-teen-mom-og-MwIws1pXNZSYo">via GIPHY</a></p><p><em><strong>'Kad se tuširam, uvijek okrenem tuš prema sebi i to mi jako paše, jesam li normalna?'</strong></em></p><p><em><strong>'Imam 18 godina i volim djevojke, ali ne mogu održati erekciju. Jesam li možda ipak homoseksualac? P.S. Nemam malje po trbuhu i brada mi slabo raste'.</strong></em></p><p><em><strong>'S dečkom sam stupila u intimne odnose prije godinu dana i od tada stalno koristim pilulu. Iako ga mnogo volim, na fakultetu sam upoznala jednog momka s kojim sam također ušla u seksualnu avanturu. Moram li sada uzimati dvije pilule ako spavam s dvojicom u istom danu?'</strong></em></p><p><em><strong>'Često sanjam da se ljubim s prijateljicom, jesam ja lezbijka?'</strong></em></p><p><a href="https://giphy.com/gifs/katy-perry-girls-3BHQwSN48VeKI">via GIPHY</a></p><p><em><strong>'Cure iz osmog razreda spominjale su riječ peting na odmoru, a mene zanima što je to i može li se izliječiti'</strong></em></p><p><em><strong>'Imam 14 godina i dobila sam svoju prvu mengu. Moja baka kaže da muškarca zauvijek mogu vezati za sebe ako mu kapnem jednu menstrualnu kap u kavu koju će popiti? Hoću li ga time otrovati?'</strong></em></p><p><em><strong>'Zovem se Zdravko i imam 24 godine. Nikada nisam bio s curom, a čuo sam provjerenu informaciju kako mi prijatelji žele dovesti jednu žensku za rođendan. Hoće li ona donijeti kondome ili ih moram ja kupiti? Kako bih se trebao ponašati prema 'takvoj dami'? Što da radim ako me uhvati za 'onu stvar'?</strong></em></p><p><a href="https://giphy.com/gifs/bejayoharen-hump-day-miss-eaves-l1AsAV04FCMOoFyHm">via GIPHY</a></p><p><em><strong>'Gurnuo mi je prst dolje, jesam li još uvijek nevina? Je li to moj prvi seks?'</strong></em></p><p><em><strong>'Spavala sam s bratom od dečka, je li to varanje?'</strong></em></p><p><em><strong>'Pomozite molim vas, stalno mi se na penisu pojavljuje nešto bijelo! U potpisu: Sokol – Odgovor : SOKOLE, OPERI GA!!'</strong></em></p>