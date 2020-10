Dok su Mollie vodili na te\u010daj \u017eivotnog crtanja, gdje su je poticali da se skine i prihvati svoje obline, Iana su u\u010dili kako unijeti neke nastrane igrice\u00a0u spava\u0107oj\u00a0sobu i kako da bude dominantniji.

- Biti u sobi s dvije lezbijke koje su me u\u010dile kako biti dominantan\u00a0nije bilo ono \u0161to sam o\u010dekivao kad sam se probudio tog jutra. Ali, bilo je korisno jer je bilo u cilju izgradnje mog samopouzdanja da mogu preuzeti odgovornost i re\u0107i Mollie \u0161to \u017eelim.

Par se malo iznenadio kada su ih odveli na\u00a0satove tantri\u010dkog seksa gdje su ih u\u010dili kako da se ponovno pove\u017eu sa svojim iskonskim porivima.

- Osje\u0107ala sam se napaljeno po prvi put nakon mnogo\u00a0godinama. Bilo je nevjerojatno. To nas je jako zbli\u017eilo i imali smo priliku da se ponovno pove\u017eemo na druga\u010diji na\u010din - otkrila je Mollie.

Nakon tjedan dana sa \u010detiri\u00a0lezbijke,\u00a0Mollie i Ian su priznali\u00a0da im je napokon ponovno uspostavljen seksualni \u017eivot i da su strastveniji nego ikad prije.

- Ono na \u010demu smo im toliko zahvalni je to \u0161to su nam pomogle\u00a0da promijenimo smjer. Sad znam\u00a0puno vi\u0161e o tome kako se osje\u0107a Mollie, ali isto tako mislim da Mollie zna\u00a0puno vi\u0161e o tome kako se ja osje\u0107am - dodao je Ian.

Iako serija mo\u017eda ima\u00a0dosta eksplicitnog sadr\u017eaja, ove lezbijke\u00a0vjeruju da pru\u017eaju vitalnu uslugu koja ne poma\u017ee samo parovima u emisiji, ve\u0107 i onima koji gledaju od\u00a0ku\u0107e, prenosi The Sun.

-\u00a0Lezbijski seks je poput sporta, toliko je razli\u010ditih elemenata u njemu i \u017eelimo ljude nau\u010diti igri - rekla je Jade.

Lezbijke spašavaju seksualni život hetero parova: 'Uzbudila sam se prvi put u puno godina'

Može li grupa lezbijki naučiti hetero parove kako da začine svoj seksualni život ? To je upravo ono što želi saznati nova TV serija 'Lezbijski vodič za hetero seks'

<p>U seriji koja se prikazuje srijedom na britanskom televizijskom kanalu '5Star', četiri lezbijke pokušavaju pomoći heteroseksualnim parovima koji imaju problema u svojim seksualnim odnosima.</p><p>- Mi smo moćna ženska banda koja pomaže hetero parovima da imaju bolji seks. Želimo da postanu pomalo otkačeni, prestanu se ograničavati i da se sjete da je seks zabava, a ne dosadan posao - rekla je Jade Laurice (26), aktivistica za mentalno zdravlje iz Nottinghamshirea.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Jade, Genevieve, Ali i Maria uče hetero partnere pokazujući im korake u spavaćoj sobi. Rezultati su iznenađujući.</p><p>Prvi par koji je javnosti izložio svoju vezu su Mollie De-Camp (48) i njezin partner Ian Hardy (50) iz Gatesheada. Njihov seksualni život je uronio u probleme kada je Mollie ušla u menopauzu u dobi od samo 42 godine.</p><p>- Tjeskobna sam, naduta i to očito utječe na moje samopouzdanje. Ako se znojite, ne osjećate se seksi. Kao da u našoj vezi postoji treća osoba, ja je zovem Lady M - rekla je Mollie.</p><p>Na tjedan dana, Jade, Genevieve, Ali i Maria, su preuzeli Mollie i Iana pod svoje, odlučne da vrate njihovo povjerenje u seksualni odnos.</p><p>Dok su Mollie vodili na tečaj životnog crtanja, gdje su je poticali da se skine i prihvati svoje obline, Iana su učili kako unijeti neke nastrane igrice u spavaćoj sobu i kako da bude dominantniji.</p><p>- Biti u sobi s dvije lezbijke koje su me učile kako biti dominantan nije bilo ono što sam očekivao kad sam se probudio tog jutra. Ali, bilo je korisno jer je bilo u cilju izgradnje mog samopouzdanja da mogu preuzeti odgovornost i reći Mollie što želim.</p><p>Par se malo iznenadio kada su ih odveli na satove tantričkog seksa gdje su ih učili kako da se ponovno povežu sa svojim iskonskim porivima.</p><p>- Osjećala sam se napaljeno po prvi put nakon mnogo godinama. Bilo je nevjerojatno. To nas je jako zbližilo i imali smo priliku da se ponovno povežemo na drugačiji način - otkrila je Mollie.</p><p>Nakon tjedan dana sa četiri lezbijke, Mollie i Ian su priznali da im je napokon ponovno uspostavljen seksualni život i da su strastveniji nego ikad prije.</p><p>- Ono na čemu smo im toliko zahvalni je to što su nam pomogle da promijenimo smjer. Sad znam puno više o tome kako se osjeća Mollie, ali isto tako mislim da Mollie zna puno više o tome kako se ja osjećam - dodao je Ian.</p><p>Iako serija možda ima dosta eksplicitnog sadržaja, ove lezbijke vjeruju da pružaju vitalnu uslugu koja ne pomaže samo parovima u emisiji, već i onima koji gledaju od kuće, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13033047/lesbian-guide-straight-sex-toys-spanking/">The Sun.</a></p><p>- Lezbijski seks je poput sporta, toliko je različitih elemenata u njemu i želimo ljude naučiti igri - rekla je Jade.</p>