Drugačija obitelj: Njih troje su zajedno, žele brak, ali i djecu...

Natalie Fink (22) iz Njemačke i njezin dečko Yannick Gwarys (22) odlučili su da žele biti u otvorenoj vezi 2016. godine. Nedugo zatim, upoznali su Michaela Flamma (22) i sada su svi troje zajedno.

Kažu da svi troje spavaju u istom krevetu i prakticiraju seks utroje, s time da dečki ističu da su oboje heteroseksualci.

Natalie i Yannick upoznali su se na koledžu. Njihov odnos na početku je bio prijateljski, a onda su se 2014. zaljubili.

Nakon što su pogledali dokumentarac njemačkog umjetnika Maxa Ernesta koji je živio u poliamornom odnosu, zaključili su da im monogamni život ne odgovara. Poliamorija je veza romantične prirode koja uključuje više od dvoje ljudi, iz znanje i pristanak svih partnera.

'Najbolje od oba svijeta'

Dogovorili su se da će početi upoznavati nove ljude. Prvi pokušaj završio je nakon nekoliko mjeseci, jer je muškarac odlučio da mu takav odnos je odgovara. No zainteresirao se njihov zajednički prijatelj Michael.

- Znam da neki ljudi misle da smo čudni, ali ne bi nas trebali osuđivati dok i sami ne probaju. Svi smo vrlo sretni i jako se volimo. Na ovaj način dobivamo najbolje od oba svijeta - izjavila je Natalie.

Već je ranije osjetila privlačnost prema Michaelu, pa je s Yannickovim dopuštenjem otišla na spoj. Sve se razvijalo polako, a Michael je bio prilično nervozan oko ulaska u vezu s dvoje ljudi. No s vremenom se opustio i uselio.

Žele postati prava obitelj

- Nismo nikad razgovarali o seksu utroje. Na početku smo samo dijelili krevet i nakon nekoliko mjeseci dogodilo se spontano - kazala je Natalie.

- Grupni seks nije uobičajen u poliamornim vezama, ali mi smo bili znatiželjni. Michael je vrlo otvoren i voli isprobavati nove stvari. No dečki su heteroseksualci pa među njima nema privlačnosti. Naš seks ne izgleda kao pornografija, u prvom planu su ljubav, osjećaji i poštovanje. Odlučili smo da nećemo određivati primarne i sekundarne uloge, želimo da su svi ravnopravni, pa improviziramo. Ponekad nas je smo dvoje u krevetu - objasnila je.

Svi troje voljeli bi se vjenčati i imati djecu, ali Natalie je svjesna da to neće biti lako, piše The Sun.

- Ako će nam to pojednostaviti život, dvoje će se zakonski vjenčati, ali svi troje ćemo odlučiti tko od nas troje će to biti prema tome što bi bilo najbolje u ekonomskom smislu. No još nismo razgovarali o detaljima - kaže.

Brak je prije svega duhovno obećanje. Za to mi ne treba zakon. Ako se želimo vezati za cijeli život, nitko nas u tome ne može spriječiti, dodala je.

- Mislim da bi Yannick bio divan otac, ali važno mi je da imam obojicu bez obzira na DNK. Njemački su zakoni vrlo komplicirani u tom pogledu, ali napravit ćemo sve što je u našoj moći da postanemo prava obitelj - zaključuje.