Kontroverza: Živim s mužem i zaručnikom. Imam i dva dečka

Ova 44-godišnja terapeutkinja ima prilično ispunjen privatni život. Uz supruga i zaručnika, ima još i dva dečka. Mary Crumpton iz Chorltona javno priča o svojim vezama u nadi da će to drugima olakšati da razumiju ljude koji prakticiraju poliamoriju.

Poliamorija je istovremeno održavanje intimnih odnosa s više partnera iz znanje i pristanak svih uključenih. Mary, koja je upoznala poliamoriju s 29 godina, trenutno ima supruga Tima (43), zaručnika Johna (53) i dva dečka - Michaela (63) i Jamesa (73). Živi s Timom i Johnom, a druga dva njezina dečka stanuju u susjedstvu.

Spoznaja u pubu

- Odgojena sam u prilično tradicionalnoj obitelji. Ima sam dečke i uvijek sam bila monogamna. Veza s više partnera mi nikad nije ni pala na pamet. U dvadesetim godinama udala sam se i skrasila u Chorltonu, s namjerom da sa suprugom provedem ostatak života - kazala je ova bivša učiteljica Mary za Daily Mail.

- U to vrijeme nisam propitkivala odnos sa samo jednim partnerom. To mi je bilo normalno. Ponekad su mi se znali pojaviti osjećaji prema drugim ljudima, no zbog toga sam se osjećala krivom i mislila da je to znak kako svojeg muža ne volim dovoljno. Kada se moj brak raspao, upoznala sam drugog muškarca i s njim započela monogamnu vezu - objasnila je.

- Sama ideja da ljubav prema više ljudi možda ne znači da sam užasno ljudsko biće došla mi je kada sam jednom u pubu upoznala osobu koja je tada bila u vezi s više partnera istovremeno. Prije toga, nikad nisam čula za poliamoriju, koji znači višeljublje. Bila sam prilično šokirana, i znatiželjna kako to sve skupa funkcionira. Moj dečko je bio sa mnom kada sam upoznala poliamornu osobu, i njemu je sve to bilo zanimljivo. U to vrijeme nismo razmišljali da i sami probamo nešto takvo. No mislim da je tada posijano sjeme - kaže.

Vjenčanje ispod Tyrannosaurus Rexa

U 2003. Mary je predložila svom tadašnjem partneru otvorenu vezu.

- Imala sam prijatelja s kojim sam bila prilično bliska i to prijateljstvo je lagano preraslo u nešto više. Moj partner je imao slično iskustvo sa svojom prijateljicom. Za mene je to bilo pravo otkriće. Ubrzo sam shvatila da sam vjerojatno cijeli život tako programirana - voljeti više od jedne osobe sada mi se čini kao najprirodnija stvar na svijetu i ne mogu zamisliti ništa drugo - objasnila je. Za mene, sve je to ljubav. Naravno, neke od tih veza su bile seksualne prirode, ali to nije ono što me vodi. Više nisam s partnerom s kojim sam ušla u prvu takvu vezu, ali i dalje smo dobri prijatelji. I on je također nastavio prakticirati poliamoriju. Udala sam se za jednog od prvih muškaraca s kojima sam počela istraživati poliamoriju. Moj suprug Tim i ja zajedno smo od 2004. i vjenčali smo se 2013. u Manchester Museumu, ispod izložene replike dinosaura Tyrannosaurus Rexa - rekla je Mary.

- Imam partnera Johna s kojim sam od 2011. godine i s kojim se planiram vjenčati ove godine. Ne možemo se zakonski oženiti, ali imat ćemo ceremoniju u crkvi Chorlton Unitarian koja će biti kao pravo vjenčanje - ističe.

7 years today since I hooked up with this lovely fella.... I 💜 U John Hulls. Posted by Mary R. Crumpton on Tuesday, 6 March 2018

Oba muškaraca su heteroseksualna i povezuje ih Mary. Svi žive zajedno od 2015. godine. Ipak, John i dalje ima vlastiti stan - u kojem Mary prespava jednom ili dvaput tjedno. Mary ima još dva partnera, Michaela s kojim je od 2016. i Jamesa. Kaže da je njezin dečko Michael s njima proveo prošli Božić, a da ju je s drugim dečkom, Jamesom povezao američki nogomet.

Različiti partneri za različite interese

- Jedna od super stvari u životu s više partnera je to što nema pritiska da jedna osoba mora zadovoljiti sve moje potrebe. Moj suprug Tim dijeli moj entuzijazam za zaštitu okoliša, električne automobile i veganstvo. Sa svojim zaručnikom Johnom uživam u gledanju filmova znanstvene fantastike, a idemo zajedno i u crkvu. Michaela volim gledati kako igra pikado, a zajedno idemo i na karaoke - s time da mi je vjerojatno neugodnije priznati karaoke od poliamorije - smije se.

You have to get your entertainment where you can when your entire life exists between your bedroom and the bathroom........ Posted by Mary R. Crumpton on Saturday, 10 February 2018

- Život u kući s više partnera je nešto što prakticiram već godinama. Mislim da se to ne razlikuje mnogo od života u kojem nekoliko prijatelja živi zajedno u istoj kući, ili od obitelji. U svim uobičajenim stvarima, poput pranja suđa, Tim i John dobro funkcioniraju, poput braće. Zajedno odlaze i na vožnje biciklom, objašnjava.

- Mislim da sve skupa dobro funkcionira. Njima je zajedničko to što me obojica vole, a naši se prijatelji šale da su potrebna dvojica da bi mene držali u redu - smije se.

- Ne želim imati djecu, nemam nikakve majčinske osjećaje. Ali ne vidim nikakav problem u tome da ljudi odgajaju djecu u poliamornim zajednicama. Vidjela sam da to zajedničko roditeljstvo dobro funkcionira u nekim drugim poliamornim zajednicama.

- Čini mi se da me život u otvorenim vezama prisilio da počnem puno kvalitetnije komunicirati. Sa svojim sam partnerima vrlo iskrena i otvorena oko mojih osjećaja i potreba. I to na način za koji nisam imala hrabrosti u prijašnjim monogamnim vezama. Zato mislim da sam se razvila kao osoba, i da sada imam snažnije i kvalitetnije odnose. Naravno, sve to je moguće i u monogamnim vezama. Ne mislim da je poliamorija bolja, samo je drugačija. I za mene osobno bolje funkcionira - ističe.

Nailaze na različite reakcije

- Većina ljudi dobro reagira. Postavljaju puno pitanja, a neke je potrebno dosta uvjeravati da smo svi sretni i da nitko nije povrijeđen. Mislim da imam ogroman kapacitet za romantičnu ljubav. Jednostavno se lako zaljubljujem u više ljudi istovremeno, pa mi pomisao na to da se skrasim sa samo jednom osobom do kraja života nije prirodna - smatra Mary.

- Ljudi me ponekad pitaju znači li to da zbog toga svojeg muža, ili bilo kojeg drugog svojeg partnera, volim manje. Meni je to možda kao ljubav koju imate prema djeci - kada netko dobije drugo ili treće dijete, ne znači da svoje prvo dijete voli išta manje. Mislim da je i romantična ljubav neograničena. Naravno, vrijeme je neograničeno - kaže Mary i dodaje kako ne vjeruje da je ljubav ograničena.

It must be Christmas Timothy Crumpton and I have got the "Carols for Choirs" books out and are having a sing along with... Posted by Mary R. Crumpton on Sunday, 10 December 2017

Većina ljudi je znatiželjna

- Većina ljudi je znatiželjna, a ljudi čestu znaju reći: 'Kada bi barem meni suprug ili supruga dozvolili isto to'. No ima i negativnih reakcija - ponekad me nazivaju droljom i drugim pogrdnim imenima. Mislim da je korijen te negativnosti u tome što ljudima nešto što je drugačije ponekad stvara nelagodu. Jedna je žena pretpostavila da sam žderačica muškaraca i da ću pokušati zavesti njezinog muža. Da budem iskrena, meni je to smiješno. Neki su mi rekli i da je to što radim protivno Božjim zakonima, iako postoji mnogo zapisa o mnogoženstvu u religijskim tekstovima, i postoje različite vjerske skupine u kršćanstvu i Islamu koje dozvoljavaju poligamiju - napominje Mary.

Svi zajedno izlazimo van

- U većini slučajeva, većina ljudi nema ništa protiv mog stila života - vide da sam iskrena sa svojim partnerima i da smo svi sretni pa smatraju da se naš način života ne tiče nikog osim nas. Mi svi zajedno izlazimo van. Primjerice, svi izađemo na piće za moj rođendan, na druženja koja organiziraju naši prijatelji, odlazimo na putovanja i u kino. Tim, John i ja odlazimo u London u posjet mojoj obitelji. Djeca moje sestre nas zovu teta Mary, ujak Tim i ujak John - kaže.

'Srećom sam debelokožac'

- Ljudi često imaju percepciju da se u poliamoriji sve svodi na seks, a to nije točno. Ja nikad ne prakticiram veze za jednu noć. Kada se viđam s nekim, obično prođe oko mjesec dana prije nego se upustimo u seksualne odnose. Pretpostavljam da sam u tom pogledu staromodna. Moje su veze na različitom stupnju seksualnosti - neke od njih su gotovo platonske i nema puno više toga od maženja i ljubljenja. Za mene je to još jedna stvar koja mi dogovara u poliamoriji - svaka veza je drugačija u pogledu seksa i nema pritiska da svi moraju zadovoljavati iste kriterije. Većinu prednosti ovakvog životnog stila sam već navela, ali postoji i financijska prednost koju nisam spomenula - suživot s dvojicom partnera nam omogućava da se lakše financiramo. U toj mjeri da smo nas troje odlučili da ću ja raditi manji broj sati, a više vremena posvetiti volonterskom radu - ističe.

My 2 handsome fellas. All poshed up after taking me out for a birthday meal :-) Posted by Mary R. Crumpton on Sunday, 26 August 2012

- Jedina loša stvar je što se ponekad morate nositi ljudima koji će vas osuđivati. Srećom, ja sam priličan debelokožac. I nadam se da će to što o tome otvoreno pričam svojim prijateljima i vašim čitateljima pomoći da ljudi bolje shvate poliamoriju.

- Možda će to značiti da će ubuduće biti manje osude, baš kako su homoseksualnost i transseksualnost postale bolje prihvaćene u društvu jer su ih ljudi postali više svjesni - zaključuje Mary.

Mary se na lokalnim izborima u Chorltonu natječe kao kandidat Zelenih.