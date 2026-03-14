Ovu zagonetku je osmislio Albert Einstein 1930. godine, a dosad ju je uspjelo riješiti samo dva posto ljudi. Nema nikakvih skrivenih trikova, a bazira se samo na logici. Možete li je vi riješiti?
Einsteinov test za pametne: Samo 2 posto ljudi je uspješno riješilo zagonetku. Možete li vi?
Oni koji uspiju riješiti ovu zagonetku Alberta Einsteina iz 1930. godine mogu se pohvaliti izuzetnom inteligencijom.
Zagonetka:
U ulici se nalazi pet kuća obojenih u pet različitih boja. U svakoj kući živi jedan čovjek drugačije nacionalnosti. Svaki od njih pije neko piće, puši određenu marku cigareta i ima kućnog ljubimca. Niti jedan od njih ne pije istu vrstu pića, ne puši istu marku cigareta i nema istog ljubimca.
Pitanje glasi: Tko ima ribu za ljubimca?
Još neke činjenice:
- Britanac živi u crvenoj kući.
- Šveđanin ima psa za ljubimca.
- Danac pije čaj.
- Zelena kuća nalazi se s lijeve strane bijele kuće.
- Vlasnik zelene kuće pije kavu.
- Vlasnik koji puši Pal Mal ima ptice za ljubimce.
- Stanovnik žute kuće puši Dunhill.
- Čovjek koji živi u kući u sredini pije mlijeko.
- Norvežanin živi u prvoj kući.
- Vlasnik koji puši Blends živi pokraj kuće čiji vlasnik ima mačku.
- Čovjek koji ima konja živi pokraj čovjeka koji puši Dunhill.
- Čovjek koji puši marku cigareta Bluemaster pije pivo.
- Nijemac puši marku cigareta Prince.
- Norvežanin živi pokraj plave kuće.
- Čovjek koji puši Blends živi pokraj čovjeka koji pije vodu.
Odgovor i postupak kako doći do njega pogledajte u videu:
