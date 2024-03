Ekskluzivno donosimo preciznu top listu 30 najpopularnijih pasmina pasa u Hrvatskoj!

Hrvatski kinološki savez na svojoj je godišnjoj skupštini ponovno za predsjednika izabrao dosadašnjeg čelnika Branka Šaru, ali su i stručna povjerenstva tog saveza koji okuplja sve udruge vlasnika i uzgajivača čistokrvnih pasa podnijela detaljna izvješća o leglima i štencima koji su došli na svijet u našoj zemlji, a koji su dobili i rodovnike Hrvatskog kinološkog saveza. U godini u kojoj Hrvatska organizira najznačajniju pseći događaj na planetu, Svjetsku izložbu pasa, zanimljivo je vidjeti brojke koje pokazuju bogatstvo naše kinologije, pa i lijepe podatke o leglima i štencima naših autohtonih pasmina!

Nema velikih promjena u odnosu na prošlu godinu, njemački ovčari i dalje su uvjerljivo najpopularnija pasmina u Hrvatskoj.

Za razliku od prošle godine, među lovnim pasminama su najpopularniji istarski kratkodlaki goniči, došlo je na svijet čak 637 štenaca te naše prelijepe i autohtone lovne pasmine, slijede alpski brak jazavčari pa engleski seteri i zatim opet naši autohtoni posavski goniči. Prošle godine su posavci bili prvi među lovačkim pasmbinama, a istarci treći, nakon alpskih brak jazavčara.

Velike se promjene nisu dogodile ni među sportskim pasminama, kako se u kinologiji nazivaju sve pasmine koje nisu na popisu lovnih. Najznačajnija promjena je pad popularnosti francuskih buldoga koji su pali na 7. mjesto ljestvice sportskih pasmina, od njih su popularniji ove godine rotvajleri, ali i romanjanski psi za vodu ili lagotto romagnolo. Rast popularnosti ove talijanske pasmine koju poznajemo kao lovce na tartufe lako je objašnjiv, za to je prilično značajna i kujica Orca iz Rijeke, koja je prošle godine proglašena najljepšom na najvećoj i najstarijoj izložbi pasa na svijetu, Cruftsu koji se održava u engleskom Birminghamu.

U SAD-u su na vrhu top liste najpopularnijih pasmina od 1991. godine bez prekida bili labrador retriveri, ali od 2022. na vrhu te ljestvice zasjeli su francuski buldozi. Na vrhu liste u SAD-u još su zlatni retriveri, njemački ovčari, pudle i buldozi. I kod nas pudle zadnjih godina doživljavaju svoj revival, ukupno su prošle godine u Hrvatskoj na svijet došla 333 šteneta pudli i po tome bi oni bili druga najpopularnija sportska pasmina kod nas. No, pudle su, prema standardima Svjetske kinološke organizacije, klasificirane po veličini, dijele se na male, srednje, toy i velike pudle, pa tako i naš HKS izdaje rodovnike i odvojeno registrira štence. A po toj klasifikaciji daleko su najzastupljenije male ili patuljaste pudle, one od 28 do 35 centimetara visine (toy pudle još su manje, idealna im je visina 25 centimetara).

EDUCIRAJTE SE!

Francuski buldozi su u svijetu posljednjih desetljeća doživjeli apsolutno najveći rast popularnosti, bili su pasmina pred izumiranjem, a sada ih mnogi žele i kao statusni simbol. Na žalost, rast popularnost doveo je i do hiperprodukcije, pa je mnogo francuskih buldoga u takozvanim egzotičnim i nestandardnim bojama. Premda te boje nisu dopuštene u uzgoju, psi tih boja ne mogu na izložbe a one nose i genetske poremećaje, cijena takvih štenaca je visoka i na žalost su i dalje popularni među needuciranom populacijom koja nabavlja pse kod neodgovornih uzgajivača, bez informiranja o osnovnim karakteristikama pasmine. I rast popularnosti romanjanskih pasa za vodu ili lagotto romagnola nosi sa sobom izazove za ozbiljne uzgajivače. Ta se pasmina doista ne linja, vrlo su uredni i čisti psi, ali isto tako i iznimno aktivni. Ako im se ne omogući dovoljno kretanja i vježbe, postaju nervozni, mogu biti i anskiozni. Ozbiljni uzgajivači rade i brojne genetske testove za tu pasminu kako bi spriječili neke neurološke poremećaje karakteristične za njih, ali na žalost je mnogo i onih koji to ne čine.

HKS: NEKIH JE MNOGO, A RIJETKO IH VIDIMO...

Bojan Mataković, tajnik Hrvatskog kinološkog saveza, za 24sata upozorava da pojam popularnosti neke pasmine ne mora nužno biti vezan uz broj štenadi:

- Svakako da popularnost neke pasmine smijemo vezati uz stalan ili rastući broj upisanih pasa u rodovnu knjigu Hrvatskog kinološkog saveza. No, velik broj štenadi neke pasmine ne znači da je ta pasmina nužno najpopularnija u široj javnosti. Ako, na primjer, gledamo izložbe pasa ili pasmine koje najčešće susrećemo u urbanim sredinama, stječe se drugačiji dojam od brojčanih pokazatelja koje nalazimo u postojećim izvještajima o uzgoju. Za neke pasmine u izvještajima naših povjerenstava možemo nedvojbeno utvrditi da se uzgajaju u velikom broju, ali isto tako ne možemo reći da baš sve te pasmine često susrećemo u svakodnevnom životu.

- Njemački ovčar, koji je uvjerljivo prvi na listi, sigurno je najpoznatija pasmina pasa u Europi. Jedan od razloga je svestrana namjena ove pasmine koju koriste državne službe za različite namjene, ali jednako tako i privatne osobe, bilo za ciljane namjene ili za obiteljske pse. Njemački ovčar je i pasmina koja se u prošlosti, ali još uvijek i danas pojavljuje u različitim filmovima, te drugim naročito elektronskim medijima- kazuje Mataković.

EKSTREMNA POPULARNOST ŠTETI...

- Lovne su pasmine, s malim izuzecima, namijenjene praktičnoj lovnoj uporabi i iz tog razloga se po broju upisanih pasa nalaze odmah iza prije spomenutog svestranog njemačkog ovčara. Lovne pasmine u načelu ne nalazimo kao kućne ljubimce i u gradskom okruženju je njihov broj zanemariv. Jedna od pasmina za koju bismo mogli reći da se smjestila negdje između tzv. „sportskih“ i tzv. „lovnih pasmina“ je pasmina labrador retriver koja se godinama nalazi među prvih 10 pasmina pasa po broju upisanih pasa u rodovnoj knjizi HKS-a. Uz blagu narav, ovome sigurno pridonosi njezino korištenje za različite radne namjene, ali jednako tako ih često nalazimo kao kućne ljubimce- kazuje tajnik HKS-a, te dodaje:

- Kako je jedna od osnovnih misija Hrvatskog kinološkog saveza očuvanje kvalitete i broja hrvatskih autohtonih pasmina pasa ne mogu se ne dotaknuti i brojeva vezanih uz njih. Naime, važno je istaknuti kako je broj upisanih pasa hrvatskih autohtonih pasa u ukupnom broju upisanih pasa u rodovnoj knjizi HKS-a već godinama oko 15 posto. Broj je značajan uzimajući u obzir činjenicu kako se ovdje radi o ukupno sedam hrvatskih autohtonih pasmina pasa među više od 350 različitih pasmina priznatih od Međunarodne kinološke federacije- ističe Bojan Mataković i zaključuje:

- Ekstremna popularnost pojedinih pasmina u načelu ne donosi boljitak samim pasminama te često dovodi do pada kvalitete pojedine pasmine, pa i moguću pojavu uodređenih zdravstvenih problema. Naravno upravo u očuvanju kvalitete i pozitivnih karakteristika popularnih pasmina nalazi se najveća uloga odgovornih uzgajivača Hrvatskog kinološkog saveza.

Zanimljivo je napomenuti da je, osim neodgovornog uzgoja pasa bez rodovnica, bez uzgojnih pregleda i genetskih testova, u zadnje vrijeme prisutan i novi trend koji ugrožava zdravlje i dobrobit pasa, a stiže iz SAD-a. Ondje je je silno porasla popularnost takozvanih hibridnih pasmina, križanaca navodno čistokrvnih pasa.

No, upozoravaju stručnjaci, ne nasjedajte na priče o hibridnim pasminama, ima ih po našim oglasnicima naivcima ih prevaranti prodaju po abnormalnim cijenama, nazivaju ih cavapoo, cockapoo, goldendoodle i slično.

"Hibridne pasmine su gluposti, američke izmišljotine, ne postoje baš nikakvi dokazi da su takvi psi stvoreni križanjem pravih pasmina, to je neodgovoran uzgoj bolesnih pasa s mogućim ozbiljnim genetskim manama. Nitko normalan neće, a i ne smije, križati zdrave pse koji imaju rodovnike i uzgojne dozvole s drugim pasminama. Ti vam ljudi naprosto lažu! To je posve izvan pameti, a rizici koje takva križanja nose su golemi. Ponajprije su to opasnosti da će štenci povući ono najgore od oba roditelja, dakle tipične pasminske bolesti", kazuju nam kinolozi.

A evo kako izgleda top ljestvica najpopularnijih sportskih i ljestvica top 10 lovnih pasmina u Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog kinološkog saveza o broju štenaca s rodovnicama koji su došli na svijet u prošloj godini:

Evo i ljestvice najpopularnijih nelovnih pasmina koje se nazivaju sportskim pasminama:

Po broju štenaca, osim dvadesetak pasmina nabrojanih u ovim ljestvicama, još su iznimno zastupljene američke akite, cane corso, hrvatski ovčari, pudl toy, graničarski koliji, stafordski bulterijeri, američki stafordski terijeri, samojedi, jazavčari oštrodlaki, vajmarski ptičari...