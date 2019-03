Uzgajivači: Zbog nedorečenog zakona ovog će biti sve više

Pas koji je napao dijete, prema procjeni veterinara upućenog u slučaj, nije čistokrvan i nema rodovnik: "Čini mi se da je to ipak pas koji možda ima nešto krvi dogo argentina, ali ne vjerujem da je iz kontroliranog uzgoja s rodovnicama Hrvatskog kinološkog saveza".

Jedan od hrvatskih uzgajivača dogo argentina kaže da ni on ne zna pouzdano ima li pas iz okolice Koprivnice rodovnik i je li doista riječ o čistokrvnom psu, to sa sigurnošću mogu znati jedino njegovi vlasnici odnosno uzgajivači, ali ni on nema dvojbi da će takvih slučajeva biti u budućnosti sve više.

Foto: Privatni album

- Štene s rodovnicom iz kontroliranog uzgoja košta u prosjeku 1000 eura, uzgajivačima je stalo da cijelo vrijeme budu u kontaktu s budućim vlasnicima i jako im je važno da se ti vlasnici dobro brinu o štenetu. Apsolutno bi svaki normalan uzgajivač reagirao da dozna za bilo kakve devijacije u ponašanju psa kojeg je uzgojio i dobro bi znao što mu je činiti. Ali negativne kampanje koje sve uzgajivače stavljaju u isti koš potiču štanceraj, pa u oglasnicima imate i štence dogo argentina bez papira, za 200 eura. Nemoguće je uzgojiti psa za tako male novce, osim ako taj takozvani uzgajivač uopće ne vodi brigu o selekciji. A upravo su rodovnik i stroga selekcija koju mi moramo provoditi jamstvo da štene potječe od roditelja sa zdravstvenim testovima, da su roditelji položili uzgojne preglede, da je štene od prvog dana u kontaktu s ljudima i djecom, dakle- da je socijalizirano. Na žalost, u nas je previše onih koji žele kupiti jeftino, bez papira, a onda dobiju štene puno glista, bolesnih kukova, a- u najgorem slučaju- agresivnog i opasnog psa.

Ovaj nam je uzgajivač ustupio i svoje privatne fotografije na kojima se vidi interakcija socijaliziranih dogo argentina, iz kontroliranog uzgoja, s malom djecom. Naravno, uz apsolutni nadzor.

Pravi uzgajivači, kazuje nam ovaj član HKS-a, dat će vam sve savjete od 0-24, oni su u svoje štence uložili previše vremena, znanja, novaca i odricanja da bi tek tako prepustili psa ljudima koji se o njemu ne znaju brinuti.

- Od mene, naravno, nitko neće moći kupiti psa ako se javlja samo zato jer mu pas izgleda super na fotografijama, jer mu djeluje moćno i mišićavo. Takve u startu odbijam. Prije kupovine se treba educirati, psi bez rodovnika nisu čistokrvni, to naprosto ne postoji. Cijena administrativnih taksi koje u HKS-u treba platiti za rodovnik je tek stotinjak kuna, pa kad netko kaže da jeftino prodaje pse bez rodovnika jer ih ne želi izvaditi, taj laže. On vam naprosto uvaljuje bolesne ili agresivne pse koji rodovnike ne mogu i ne smiju dobiti. Na žalost, nevjerojatno je kako mnogi zbog nedostatne edukacije lakoćom tvrde da imaju neku čistokrvnu pasminu i još dodaju da im papiri ionako ne trebaju".

I drugi uzgajivači slično razmišljaju, no neki napominju i da u ovom slučaju ne bi kao primaran problem trebalo isticati pitanje selekcije, koliko neodgovornost vlasnika. Dogo Argentino je prije svega- kaže nam jedan drugi uzgajivač- lovački pas s izraženim plijenskim nagonom. On doista ima velik prag tolerancije na bol, na primjer, ali to je životinja koja mora imati svog vođu, lidera, nije za svakoga i apsolutno nije za držanje u kući bez izrazitih treninga odnosno tjelesne aktivnosti.

Foto: Privatni album

Uzgajivači i kinološki stručnjaci s kojima smo razgovarali upozoravaju kako treba biti oprezan pri korištenju naziva pasmina. Ako ovaj pas nema rodovnicu Kinološkog saveza, onda uopće ne bi trebalo govoriti o dogo argentinu. Može se reći da je to pas nalik na tu pasminu, ili- kako neki kažu- u tipu te pasmine, ali to sasvim sigurno nije dogo argentino. Rodovnica je jedini dokaz podrijetla i čistokrvnosti, a da bi pas mogao u uzgoj mora proći uzgojni pregled i dobiti uzgojnu dozvolu koja se ne daje agresivnim psima.

U tome i jest važnost kontroliranog uzgoja pasa s rodovnicama, pod nadzorom Hrvatskog kinološkog saveza, kazuju stručnjaci. Takvi psi su selekcionirani da ne budu agresivni i naprosto moraju biti socijalizirani da mogu ispuniti elementarne uvjete za daljnji uzgoj. Na žalost, u Hrvatskoj je mnogo onih koji nisu članovi Kinološkog saveza i ne ispunjavaju uvjete za uzgoj pasa s rodovnicama, ali ih ipak razmnožavaju pse bez rodovnica HKS-a. Da stvar bude gora, novi i nedorečeni Zakon o zaštiti životinja je omogućio da se i takvi mogu lakoćom registrirati u Ministarstvu poljoprivrede kao "uzgajivači" pasa, što pravi uzgajivači pasa s rodovnicama ne odobravaju jer naprosto, kako kažu, to nisu uzgajivači čistokrvnih pasa iz kontroliranog podrijetla. Naravno, priznaju, ne može se isključiti mogućnost nesreće ni sa psima koji imaju rodovnice HKS-a, naročito kad su psi poput dogo argentina u rukama neodgovornih ili needuciranih ljudi, ali dužnost je uzgajivača da provjere je su li novi dom i novi vlasnik primjereni i spremni za život uz njihovo štene.