OTKRIVAMO Ovo je srpski žiri koji nije dao ni bod Lelekicama na Eurosongu. Ne zna se zašto

And 12 points go to... Znamo gdje nisu otišli bodovi srpskog žirija na Eurosongu.

Anonimni izvor blizak RTS-u navodno je rekao:

- Nije bilo nikakvog pritiska koliko bodova ide Hrvatskoj. Netko je samo diskretno dobacio 'A što mislite koliko bi predsjednik dao...' Naravno, ovo je tip šale koje kruže društvenim mrežama nakon što je srpski žiri odlučio da hrvatska pjesma nije zaslužila ni bod. Iako su glasovi publike iz Srbije odlučili drugačije.

"Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su Lelekice uz fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije, koje su obje zemlje međusobno nagradile s maksimalnih 12 bodova.

Srpski žiri bodove je podijelio drugima, 12 bodova otišlo je Grčkoj, 10 Italiji, a ostatak glasova na Maltu, Bugarsku, Dansku, Norvešku, Izrael, Moldaviju, Australiju i Poljsku. Lelekice su na kraju završile na 15. mjestu.

Pobijedila je bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga.

- Pozvani smo da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom - napisala je na društvenim mrežama predsjednica žirija Aleksandra Vučić, pardon, Kovač.

Novinar i televizijski voditelj Ilija Jandrić komentirao je podjelu bodova napisavši da je RTS pod kontrolom Vučića i da je onda logično da Hrvatskoj žiri iz Srbije ne da niti jedan bod. Ne govore bezveze neki politički analitičari da u Srbiji psotoje tri grane vlasti:

1. izvršna.

2. zakonodavna.

3. Vučić