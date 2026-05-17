Tama je slijepa i ima 16 godina, a još uvijek čeka svoj pravi dom

Ja sam Tama, slijepa maca i imam čak 16 godina. Nalazim se u Dumovcu, gdje se trude oko mene, no ne stignu mi pružiti dovoljno pažnje i ljubavi koju zaslužuju moje nježne godine. Možda postoji netko tko bi mi pružio ugodan i topao dom? To što sam slijepa ne znači da nisam samostalna - trebat će mi samo malo vremena da vas upoznam i onjuškam okolinu.

Foto: Azil Dumovec

Kontakt adresa: udomljavanje@dumovec.hr