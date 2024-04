Fotka policajke izazvala kaos: 'Što je trebala, ostaviti gu*icu doma i ponijeti onu za posao?!'

Društvenim mrežama širi se fotografija policajke za koju neki pišu da je snimljena u Nizozemskoj i da se radi o opremi nizozemske policije. Iznad fotografije je kratak opis u kojem piše: 'Žene si ne mogu pomoći pa izlažu svoju seksualnost čak i kad im to ograničava kretanje u poslovima kojima se bave'. Na to je žestoko reagirala jedna žena koja je napisala:

- Što je trebala učiniti? Ostaviti gu*icu doma i ponijeti gu*icu za posao?

Fotografija policajke u uskim hlačama izazvala je veliku raspravu na Facebooku s više od 1000 komentara, ali je otvorila i neka druga pitanja poput onih o statusu žena u sličnim poslovima. Javilo se još policajki, ali i zaštitarki koje tvrde:

- Većina uopće ne radi opremu za nas, dobivamo mušku opremu i onda to često završi ovako kao što vidite na fotografiji, jer jednostavno nismo isto građeni, bez obzira što dobijemo najnanje brojeve - napisala je jedna, a druga kaže:

- Pokušajte kupiti žensku zaštitnu odjeću za rezanje drva. Sretno.

Javila se žena koja ima isti problem kao i ova na fotografiji.

- Žene ne traže uniforme, one ih dobivaju. I to muške. Manje brojeve. A njih dizajniraju muškarci. Ja imam veće bokove i ovako mi stoji uniforma - napisala je žena koja također radi u policiji, dok su druge komentirale da su ovo sigurno muške hlače.

- Ja isto radim u policiji, moj odjel ne želi nam naručiti ni pancirke, kamoli ženske hlače. Mene odora 'proguta' - napisala je žena.

Neki smatraju da su to ženske hlače koje savršeno odgovaraju policajki i da je njezin krimen jedino to što je fit. I to jako fit. I ne vide problem.

- Pa nisu hlače od betona da bi joj ograničavale kretanje. To su rastezljive hlače i sigurno se kreće brže od većine svojih kolega - napisao je netko.