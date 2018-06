Fotku za oglas 'okinuo' ispred ekrana: 'Pa svi gledaju porniće'

Nudim vintage keramičku figuricu sove, napisao je u oglasu na eBayu 61-godišnji Ian Lawton te objavio i šest fotografija figure na kojima se u pozadini jasno vidi ekran njegovog kompjutera - pun fotografija golih azijskih porno zvijezda!

Foto: ebay

Lawton se koncentrirao na ono što prodaje pa na pozadinu fotografija nije obraćao pažnju. Šokirao se kada ga je u srijedu kontaktirala redakcija The Suna.

Foto: ebay

- Ovo je očita pogreška. Nisam to uopće primijetio! Da jesam, ne bih te fotografije objavljivao. Nije to ništa nečasno. Pa tko ne gleda pornografiju? Siguran sam da nisam prvi - kazao je Lawton čiji je oglas, koji je bio aktivan duže od mjesec dana, eBay obrisao.

- Kupio sam nešto od njega ranije pa me zanimalo što još nudi. Imao sam što vidjeti, nisam mogao vjerovati. Trebao je bolje paziti jer to su mogla vidjeti i djeca, ali je trebao paziti i sam eBay i to ranije ukloniti - napisao je jedan korisnik.