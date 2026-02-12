FOTO Alex je najbujnija dama Italije: Prati je skoro 10 milijuna ljudi. Obožava mini-kompletiće
Svoj glavni Instagram profil, na kojem danas broji vojsku od preko devet milijuna pratitelja, Alex Mucci je pokrenula u studenom 2017. godine. Njezin sadržaj, koji se uglavnom sastoji od provokativnih fotografija u donjem rublju i kupaćim kostimima, brzo je privukao masovnu pažnju.
S više od devet milijuna pratitelja na Instagramu, tijelom prekrivenim tetovažama i karijerom izgrađenom na provokativnom sadržaju, ova 36-godišnjakinja iz Pescare postala je globalni fenomen. Iako danas živi u Švicarskoj, pojava Alex Mucci i dalje izaziva buru, posebice u rodnoj Italiji. | Foto: A. Mucci/Instagram