FOTO Alex je najbujnija dama Italije: Prati je skoro 10 milijuna ljudi. Obožava mini-kompletiće

Njezina sklonost provokaciji dosegla je vrhunac u listopadu 2022. godine, kada je s kolegicom Evom Mentom izazvala nacionalni skandal. Njih dvije pozirale su u prozirnoj odjeći ispred Botticellijevog remek-djela "Rođenje Venere" u slavnoj galeriji Uffizi u Firenci. Fotografije su izazvale bijes javnosti i uprave muzeja, koja je zatražila njihovo hitno uklanjanje, prijeteći tužbom. | Foto: A. Mucci/Instagram