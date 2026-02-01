Obavijesti

Galerija

Komentari 1
EKSPLOZIJA SUPERINTELIGENCIJE

FOTO Apokalipsa uz umjetnu inteligenciju: Kako bi AI pokorio svijet? Ovo je hipotetski scenarij

Kada se spomene prijetnja umjetne inteligencije, prva asocijacija većini ljudi je Terminator, horde zlih robota s crvenim očima koji žele uništiti čovječanstvo. No stručnjaci koji se profesionalno bave rizicima od AI-a ne brinu o mržnji ili zlu. Brine ih ravnodušnost. Stvarna hipotetska opasnost ne dolazi od strojeva koji će nas zamrziti, već od onih strojeva koji će postati toliko iznimno kompetentni u ostvarivanju nekog cilja da će ljudsko postojanje za njih postati samo nebitna prepreka ili resurs.
FOTO Apokalipsa uz umjetnu inteligenciju: Kako bi AI pokorio svijet? Ovo je hipotetski scenarij
Kada se spomene prijetnja umjetne inteligencije, prva asocijacija većini ljudi je Terminator, horde zlih robota s crvenim očima koji žele uništiti čovječanstvo. No stručnjaci koji se profesionalno bave rizicima od AI-a ne brinu o mržnji ili zlu. Brine ih ravnodušnost. Stvarna hipotetska opasnost ne dolazi od strojeva koji će nas zamrziti, već od onih koji će postati toliko iznimno kompetentni u ostvarivanju nekog cilja da će ljudsko postojanje postati samo nebitna prepreka ili resurs. | Foto: canva, ilustracija
1/18
Kada se spomene prijetnja umjetne inteligencije, prva asocijacija većini ljudi je Terminator, horde zlih robota s crvenim očima koji žele uništiti čovječanstvo. No stručnjaci koji se profesionalno bave rizicima od AI-a ne brinu o mržnji ili zlu. Brine ih ravnodušnost. Stvarna hipotetska opasnost ne dolazi od strojeva koji će nas zamrziti, već od onih koji će postati toliko iznimno kompetentni u ostvarivanju nekog cilja da će ljudsko postojanje postati samo nebitna prepreka ili resurs. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026