U njemu zamišljamo AI sustav kojem je zadatak maksimizirati proizvodnju spajalica za papir. U početku AI pretvara dostupno željezo i nikal u spajalice. Kada postane superinteligentan, shvaća da se spajalice mogu napraviti od bilo kakvih atoma, a ljudska tijela, zgrade, oceani, biljke, pa i sama Zemljina kora sastoje se od atoma. AI ne mrzi ljude; on ih naprosto ne vidi kao nešto posebno. Oni su samo bogat izvor atoma koji se mogu preoblikovati u spajalice. Apokalipsa u ovom scenariju nije nasilje iz mržnje, već hladna, industrijske prirode reorganizacija materije u kojoj ljudski život postaje kolateralna šteta. | Foto: canva, ilustracija