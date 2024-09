FOTO Arheolozi otkrili ostatke obezglavljene djece 'vampira'! 'Na njima i kamen da ne ožive'

Arheolozi u Poljskoj pronašli su grobove dvoje djece iz 13. stoljeća, a kako javljaju, po načinu ukopa, tada se u srednjovjekovnoj Europi vjerovalo da su vampiri, odnosno demonska bića.

Jednom djetetu je odrubljena glava, a na leđa mu je stavljen veliki kamen kako bi se spriječilo njegovo 'vraćanje među žive'.

Istraživači, uključujući dr. Stanislava Goluba, vjeruju da ovako postupanje prema djeci ukazuje na veliki strah od vampira u to vrijeme. Grobovi nisu imali tradicionalna pogrebna obilježja, djecu nisu pokopali u sanducima, a lokacija je bila daleko od poznatih groblja, što sugerira da su mještani koristili to mjesto za pokapanje bez službene evidencije, prenosi New York Post.

Radnici su navodno isprva naletjeli na kosture dok su uklanjali korijenje drveća za projekt obnove vrta u Palači biskupa u Chelmu.

Kako piše New York Post, navodna beba Drakula također je bila pokopana u gipsanoj zemlji i orijentirana na istok-zapad, što je bio uobičajeni običaj u to vrijeme.

Foto: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków/Facebook

Istraživači trenutno analiziraju ostatke kako bi prikupili više informacija oko pokapanja u to vrijeme.

Tada se vjerovalo u legende o vampirima i oživljavanju mrtvih.

Foto: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków/Facebook