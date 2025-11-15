FOTO Australski vatrogasci opet se skinuli! Pogledajte te mišiće: 'Ajme, još su zgodniji nego lani'
"Ne mogu vjerovati, još su zgodniji nego prošle godine", "Kupit ću ovo i postaviti mužu u garažu, možda ga motivira", "Mislim da ću nabaviti 12 komada da mogu gledati u sve odjednom", "Zgodni dečki koji žele pomoći životinjama. Ne može bolje", nižu se komentari po društvenim mrežama na novi kalendar australskih vatrogasaca za 2026. godinu.
Kalendar ima humanitarnu svrhu, prihodi od prodaje namijenjeni su raznim humanitarnim udrugama. Tu 'upadaju' razne udruge za životinje, dječje bolnice, službe za mentalno zdravlje, udruge koje pomažu potrebitima po Australiji i svijetu... | Foto: