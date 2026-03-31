VIDEO Neobičan gost u Gorskom kotaru: 'Medo je htio dograbiti hranu, ali boji se pasa u vrtu'

Piše Iva Tomas,
Foto: Čitatelj 24sata

Medo im je u posjeti u utorak bio skoro sat vremena. Pokušavao je dograbiti kore od naranče iz koša mještana, ali bojao se prići

'Danas nam je u posjetu navratio medo, nije mu prvi put. Čest nam je gost, a već neko vrijeme dolazi u potrazi za hranom. Danas je baš ušao u dvorište. Ma, što da kažem, novi stanovnik naše općine', priča nam čitateljica iz Gorskog kotara, iz općine Mrkopalj, mjesta Brestova draga, koje već neko vrijeme posjećuje i medvjed u potrazi za hranom.

HIT FOTKA! Medo naslonjen na znak u Gorskom kotaru: 'Barem netko brine o našim cestama...'

Mali medvjed u Gorskom Kotaru 00:50
Mali medvjed u Gorskom Kotaru | Video: Čitatelj 24sata

- Nakon obaranja prometnih znakova, malo je ogladnio. Ne bojimo se, ali nije nam ugodno. Danas sam otvorila vrata i on je stajao na trijemu. Kad smo se 'skužili' oboje smo pobjegli. Kod nas ima puno vikendaša i njima nije baš svejedno, dolaze s djecom. Naravno da se boje kad se djeca igraju, a medo šeta i danju i noću - dodaje čitateljica.

Medo im je u posjeti u utorak bio skoro sat vremena. Pokušavao je dograbiti kore od naranče iz koša mještana, a bojao se prići.

- Imamo dva psa u dvorištu pa se bojao skroz prići, htio je doći do kora od naranče. Sat vremena je trajala igra nadmudrivanja između mede i pasa - kaže nam.

