FOTO Bila je najpoznatija porno glumica svijeta: Sasha Grey danas uživa u kuhinji i igricama

Posjetite li danas njezine profile na društvenim mrežama, tamo će vas dočekati sadržaj vezan za kuhanje, videoigrice, glazbu, putovanja i fotografiju. Rođena je kao Marina Ann Hantzis 1988. godine, ali većini je poznatija pod svojim umjetničkim imenom – Sasha Grey. Nekoć je bila jedna od najpoznatijih zvijezda industrije za odrasle, zatim je prešla u "mainstream“, a s vremenom je svoj javni život sve više usmjerila prema glazbi, glumi, pisanju, fotografiji i, posljednjih godina, streamingu.
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Posjetite li danas njezine profile na društvenim mrežama, tamo će vas dočekati sadržaj vezan za kuhanje, videoigrice, glazbu, putovanja i fotografiju. Rođena je kao Marina Ann Hantzis 1988. godine, ali većini je poznatija pod svojim umjetničkim imenom – Sasha Grey. Nekoć je bila jedna od najpoznatijih zvijezda industrije za odrasle, zatim je prešla u "mainstream“, a s vremenom je svoj javni život sve više usmjerila prema glazbi, glumi, pisanju, fotografiji i, posljednjih godina, streamingu.
| Foto: Profimedia
Posjetite li danas njezine profile na društvenim mrežama, tamo će vas dočekati sadržaj vezan za kuhanje, videoigrice, glazbu, putovanja i fotografiju. Rođena je kao Marina Ann Hantzis 1988. godine, ali većini je poznatija pod svojim umjetničkim imenom – Sasha Grey. Nekoć je bila jedna od najpoznatijih zvijezda industrije za odrasle, zatim je prešla u "mainstream“, a s vremenom je svoj javni život sve više usmjerila prema glazbi, glumi, pisanju, fotografiji i, posljednjih godina, streamingu.
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Foto: Profimedia
Posjetite li danas njezine profile na društvenim mrežama, tamo će vas dočekati sadržaj vezan za kuhanje, videoigrice, glazbu, putovanja i fotografiju. Rođena je kao Marina Ann Hantzis 1988. godine, ali većini je poznatija pod svojim umjetničkim imenom – Sasha Grey. Nekoć je bila jedna od najpoznatijih zvijezda industrije za odrasle, zatim je prešla u "mainstream“, a s vremenom je svoj javni život sve više usmjerila prema glazbi, glumi, pisanju, fotografiji i, posljednjih godina, streamingu.
| Foto: Profimedia
U industriji za odrasle pojavila se 2006. godine, sa samo 18 godina, a iz nje se povukla 2009., kada joj je bilo 21. Nije riječ o karijeri koju je nastavila desetljećima – nakon nekoliko godina odlučila je krenuti drugim putem. Kako je kasnije objašnjavala, bilo joj je sve teže uskladiti rad u industriji s interesima za fotografiju, glazbu i klasičnu glumu. "Moje vrijeme u industriji je završilo. Ne brinite, nisam otkrila Isusa. Ni za čim ne žalim, smatram da sam postigla sve što sam mogla u ovoj industriji“, poručila je u travnju 2011. godine, kada je javno objavila da završava karijeru u industriji za odrasle.
| Foto: Profimedia
Nakon odlaska iz te industrije počela je graditi karijeru u potpuno drugim područjima. Glumila je u mainstream filmovima i serijama, među kojima su Steven Soderberghov "The Girlfriend Experience“, HBO-ov "Entourage“, "I Melt with You“, "Open Windows“ i "Would You Rather“. Njezin prijelaz u mainstream nije se zaustavio samo na glumi – radila je i na televiziji, bavila se glazbom te počela nastupati kao DJ-ica. Bavila se glazbom, pisala i producirala vlastite pjesme i remikse, surađivala s različitim glazbenicima te kao DJ-ica nastupala međunarodno. Surađivala je s izvođačima poput Infected Mushrooma, Currenta 93, -a i X-TG-a, dok je s Richardom Fearlessom iz Death in Vegasa radila na albumu "Transmission“.
| Foto: Profimedia
Foto S. Grey/Instagram
Osim glazbe i glume, Grey je izgradila i književnu karijeru. Godine 2013. objavila je svoj prvi roman, "The Juliette Society“, koji je objavljen u brojnim zemljama. Uslijedila su još dva nastavka, a treći dio serijala, "The Juliette Society III: The Mismade Girl“, objavljen je 2018. godine. Objavila je i fotografsku knjigu "NEÜ SEX“. No, posljednjih godina njezina se karijera razvija u još jednom smjeru – kao streamerica i kreatorica digitalnog sadržaja. Aktivna je na Twitchu, YouTubeu, Instagramu, TikToku i drugim društvenim mrežama, a na Twitchu redovito prenosi sadržaj vezan uz videoigre. Među sadržajima koje emitira nalazi se i "Secret Sauce“, emisija u kojoj kuha svoje omiljene recepte. Twitch joj trenutno bilježi oko 1,2 milijuna pratitelja.
| Foto: S. Grey/Instagram
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| Foto: S. Grey/Instagram
Početkom 2026. dodatno je proširila svoj YouTube projekt. U veljači je objavila da je pokrenula novi kanal "Sasha Grey Clips“, namijenjen kratkim isječcima i trenucima iz njezinih streamova, uz povezane profile na TikToku, Instagramu i X-u. Uz gaming i streaming, i dalje se bavi putovanjima, fotografijom, hranom i drugim oblicima kreativnog sadržaja. Na njezinim aktualnim kanalima mogu se pronaći objave s putovanja, fotografije, gastronomski sadržaj i videi iz svakodnevnog života. Zato je danas možda preciznije reći da se Sasha Grey nije povukla iz javnosti, nego da je promijenila način na koji je prisutna u javnom prostoru. Od nekadašnje zvijezde industrije za odrasle preko glumice, DJ-ice, autorice i fotografkinje stigla je do pozicije internetske kreatorice i streamerice koja redovito komunicira s publikom.
| Foto: S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram
Foto S. Grey/Instagram