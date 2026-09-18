FOTO Bila je najpoznatija porno glumica svijeta: Sasha Grey danas uživa u kuhinji i igricama

U industriji za odrasle pojavila se 2006. godine, sa samo 18 godina, a iz nje se povukla 2009., kada joj je bilo 21. Nije riječ o karijeri koju je nastavila desetljećima – nakon nekoliko godina odlučila je krenuti drugim putem. Kako je kasnije objašnjavala, bilo joj je sve teže uskladiti rad u industriji s interesima za fotografiju, glazbu i klasičnu glumu. "Moje vrijeme u industriji je završilo. Ne brinite, nisam otkrila Isusa. Ni za čim ne žalim, smatram da sam postigla sve što sam mogla u ovoj industriji“, poručila je u travnju 2011. godine, kada je javno objavila da završava karijeru u industriji za odrasle. | Foto: Profimedia