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FOTO Bila je najpoznatija porno glumica svijeta: Sasha Grey danas uživa u kuhinji i igricama

Posjetite li danas njezine profile na društvenim mrežama, tamo će vas dočekati sadržaj vezan za kuhanje, videoigrice, glazbu, putovanja i fotografiju. Rođena je kao Marina Ann Hantzis 1988. godine, ali većini je poznatija pod svojim umjetničkim imenom – Sasha Grey. Nekoć je bila jedna od najpoznatijih zvijezda industrije za odrasle, zatim je prešla u "mainstream“, a s vremenom je svoj javni život sve više usmjerila prema glazbi, glumi, pisanju, fotografiji i, posljednjih godina, streamingu.
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Posjetite li danas njezine profile na društvenim mrežama, tamo će vas dočekati sadržaj vezan za kuhanje, videoigrice, glazbu, putovanja i fotografiju. Rođena je kao Marina Ann Hantzis 1988. godine, ali većini je poznatija pod svojim umjetničkim imenom – Sasha Grey. Nekoć je bila jedna od najpoznatijih zvijezda industrije za odrasle, zatim je prešla u "mainstream“, a s vremenom je svoj javni život sve više usmjerila prema glazbi, glumi, pisanju, fotografiji i, posljednjih godina, streamingu. | Foto: Profimedia
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Posjetite li danas njezine profile na društvenim mrežama, tamo će vas dočekati sadržaj vezan za kuhanje, videoigrice, glazbu, putovanja i fotografiju. Rođena je kao Marina Ann Hantzis 1988. godine, ali većini je poznatija pod svojim umjetničkim imenom – Sasha Grey. Nekoć je bila jedna od najpoznatijih zvijezda industrije za odrasle, zatim je prešla u "mainstream“, a s vremenom je svoj javni život sve više usmjerila prema glazbi, glumi, pisanju, fotografiji i, posljednjih godina, streamingu. | Foto: Profimedia
Komentari 1

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