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RAZLJUTILI HRVATE

FOTO Nevjerojatno! U TEDiju prodaju olovke u obliku penisa: 'Povukli smo ih iz prodaje...'

Piše 24sata,
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FOTO Nevjerojatno! U TEDiju prodaju olovke u obliku penisa: 'Povukli smo ih iz prodaje...'
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Foto: Halo, inspektore/Facebook
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Olovka je u obliku muškog spolovila te se prodaje po cijeni od 2,55 eura po komadu. Iako djelatnici kažu kako je proizvod povučen iz prodaje, na stranicama weba ne stoji da je povučen iz prodaje

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Društvenim mrežama šire se fotografije novog asortimana trgovačkog lanca TEDi. Riječ je o olovci koja se nalazi na odjelu školskog pribora. Olovka je, naime, u obliku muškog spolovila te se prodaje po cijeni od 2,55 eura po komadu.

Foto: Halo, inspektore/Facebook

Otišli smo u nekoliko TEDi dućana te provjerili je li olovka i dalje dostupna za kupnju. Iako je nekolicina građana vidjela da se ova olovka prodaje, mi na nju nismo naišli. Pitali smo djelatnike prodaju li olovku i dalje. Kazali su nam kako je proizvod povučen iz prodaje. Međutim, obavijest o provlačenju ovog proizvoda ne stoji na njihovoj web stranici kao što to inače objave.

TEDi, osnovan 2004. godine u Dortmundu, poznat je po prodaji neprehrambenih proizvoda po izuzetno pristupačnim cijenama i danas broji više od 3800 poslovnica diljem Europe.

Kako stoji na Facebook stranici Halo, inspektore, prodaja ovakvih artikala na javno dostupnim mjestima zakonski se nalazi u "sivoj zoni". U hrvatskom zakonodavstvu, dodaju, ne postoji apsolutna zabrana prodaje predmeta u obliku spolovila (takvi se predmeti legalno prodaju kao šaljivi pokloni), ali ključni su način i mjesto izlaganja.

- Prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, svatko tko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana može biti kažnjen visokom novčanom kaznom. Budući da je trgovina javno mjesto, izlaganje ovakvog sadržaja tik uz bilježnice i flomastere za malu djecu može se smatrati prekršajem - stoji na Facebook stranici Halo, inspektore.

Foto: Halo, inspektore/Facebook

Ako je proizvod klasificiran kao šaljivi program za odrasle, trgovina ga je dužna držati na izdvojenim policama s jasnom oznakom, izvan dohvata i pogleda djece.

U ovakvim slučajevima građani mogu podnijeti prijavu Državnom inspektoratu ili policiji. Nadležne institucije imaju ovlasti naložiti hitno povlačenje proizvoda s polica ili njegovo premještanje ako se utvrdi kršenje propisa o zaštiti potrošača i javnog morala.

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Komentari 14
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