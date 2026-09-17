FOTO Nevjerojatno! U TEDiju prodaju olovke u obliku penisa: 'Povukli smo ih iz prodaje...'

Društvenim mrežama šire se fotografije novog asortimana trgovačkog lanca TEDi. Riječ je o olovci koja se nalazi na odjelu školskog pribora. Olovka je, naime, u obliku muškog spolovila te se prodaje po cijeni od 2,55 eura po komadu.

Foto: Halo, inspektore/Facebook

Otišli smo u nekoliko TEDi dućana te provjerili je li olovka i dalje dostupna za kupnju. Iako je nekolicina građana vidjela da se ova olovka prodaje, mi na nju nismo naišli. Pitali smo djelatnike prodaju li olovku i dalje. Kazali su nam kako je proizvod povučen iz prodaje. Međutim, obavijest o provlačenju ovog proizvoda ne stoji na njihovoj web stranici kao što to inače objave.

TEDi, osnovan 2004. godine u Dortmundu, poznat je po prodaji neprehrambenih proizvoda po izuzetno pristupačnim cijenama i danas broji više od 3800 poslovnica diljem Europe.

Kako stoji na Facebook stranici Halo, inspektore, prodaja ovakvih artikala na javno dostupnim mjestima zakonski se nalazi u "sivoj zoni". U hrvatskom zakonodavstvu, dodaju, ne postoji apsolutna zabrana prodaje predmeta u obliku spolovila (takvi se predmeti legalno prodaju kao šaljivi pokloni), ali ključni su način i mjesto izlaganja.

- Prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, svatko tko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana može biti kažnjen visokom novčanom kaznom. Budući da je trgovina javno mjesto, izlaganje ovakvog sadržaja tik uz bilježnice i flomastere za malu djecu može se smatrati prekršajem - stoji na Facebook stranici Halo, inspektore.

Foto: Halo, inspektore/Facebook

Ako je proizvod klasificiran kao šaljivi program za odrasle, trgovina ga je dužna držati na izdvojenim policama s jasnom oznakom, izvan dohvata i pogleda djece.

U ovakvim slučajevima građani mogu podnijeti prijavu Državnom inspektoratu ili policiji. Nadležne institucije imaju ovlasti naložiti hitno povlačenje proizvoda s polica ili njegovo premještanje ako se utvrdi kršenje propisa o zaštiti potrošača i javnog morala.