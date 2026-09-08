FOTO Brazilka koja se oblijepila sličicama nogometaša: 'Ja sam tvrtka! Ulažem u nekretnine...'
Kerolay Chaves brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 5,5 milijuna ljudi. Broj pratitelja dosta joj je 'skočio' kad je uoči Svjetskog prvenstva u nogometu golo tijelo prekrila sličicama nogometaša. 'Na njoj' se našao i naš sjajni branič Joško Gvardiol. Zadnjih tjedana uživa po plažama, posebno joj je drago biti u kupaćem kostimu, a nedavno se 'pretvorila' u superjunakinju...
Kerolay Chaves brazilska je influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 5,5 milijuna ljudi. Broj pratitelja dosta joj je 'skočio' kad je uoči Svjetskog prvenstva u nogometu golo tijelo prekrila sličicama nogometaša. 'Na njoj' se našao i naš sjajni branič Joško Gvardiol. Zadnjih tjedana uživa po plažama, posebno joj je drago biti u kupaćem kostimu, a nedavno se 'pretvorila' u superjunakinju...
| Foto: K. Chaves/Instagram