Karol Rosalin, 29-godišnja manekenka i fitness influencerica iz Brazila, pokrenula je neobičan posao prodaje bočica vlastitog znoja muškarcima na internetu. Prihod od prodaje koristi za financiranje svoje uloge na čuvenom brazilskom karnevalu...
FOTO Brazilka prodaje svoj znoj. Jedna bočica je 240 eura: 'Nude mi veće svote za znoj s parade'
Brazilska manekenka, koju je Playboy jednom prozvao "savršenom" ženom, doživjela je nagli porast prodaje nakon što je dobila ključnu ulogu na karnevalu. | Foto: Instagram
