FOTO Brazilka prodaje svoj znoj. Jedna bočica je 240 eura: 'Nude mi veće svote za znoj s parade'

Karol Rosalin, 29-godišnja manekenka i fitness influencerica iz Brazila, pokrenula je neobičan posao prodaje bočica vlastitog znoja muškarcima na internetu. Prihod od prodaje koristi za financiranje svoje uloge na čuvenom brazilskom karnevalu...
Brazilska manekenka, koju je Playboy jednom prozvao "savršenom" ženom, doživjela je nagli porast prodaje nakon što je dobila ključnu ulogu na karnevalu.
| Foto: Instagram
Brazilska manekenka, koju je Playboy jednom prozvao "savršenom" ženom, doživjela je nagli porast prodaje nakon što je dobila ključnu ulogu na karnevalu. |
Foto: Instagram
Brazilska manekenka, koju je Playboy jednom prozvao "savršenom" ženom, doživjela je nagli porast prodaje nakon što je dobila ključnu ulogu na karnevalu.
| Foto: Instagram
Nakon što je proglašena kraljicom bubnjeva za školu sambe Academicos do Tatuape, Karol su preplavile narudžbe kupaca koji su željeli doći do njezinog znoja.
| Foto: Instagram
Interes za njezinim znojem, kako kaže, počeo je rasti kada je na Instagramu počela dijeliti fotografije svojeg tijela oblivenog znojem nakon napornih treninga. Zahtjevi su se značajno povećali nakon što je njezina uloga na karnevalu postala javna, a kupci su posebno tražili znoj s proba sambe zbog intenzivnog fizičkog napora koji one iziskuju.
| Foto: Instagram
Prema Karol, pojedinačne bočice prodavale su se za iznose do otprilike 240 eura, a potvrdila je da je dio prihoda iskoristila za pokrivanje troškova povezanih s karnevalom, uključujući i kostim za povorku 2026. godine.
| Foto: Instagram
- Počelo je gotovo kao šala. Objavljivala bih svoje treninge, potpuno iscrpljena i prekrivena znojem, a ljudi su me počeli pitati bih li ga doista prodala - rekla je.
| Foto: Instagram
- U početku sam se smijala, ali onda sam shvatila da postoji stvarni interes i odlučila sam to pravilno organizirati - dodala je Karol.
| Foto: Instagram
Kasnije je dobila i znatno višu ponudu povezanu s danom same službene povorke, no odlučila ju je odbiti.
| Foto: Instagram
- Nakon mog debija, dobila sam vrlo visoku ponudu da prodam znoj s dana same parade. Nisam je prihvatila. Taj dan je bio vrlo poseban za mene i za školu sambe, pa sam ga radije zadržala kao nešto osobno - objasnila je.
| Foto: Instagram
Škola sambe Academicos do Tatuape trebala bi nastupiti na Sambadromu Anhembi u Sao Paulu 13. veljače. Karneval u Sao Paulu jedna je od najvećih karnevalskih proslava u Brazilu, a po veličini i strukturi odmah je iza onog u Rio de Janeiru.
| Foto: Instagram
Karol, koja na Instagramu ima više od dva milijuna pratitelja, kaže kako je njezin trenutni fokus na disciplini i potpunoj pripremi za karneval, izvijestio je Daily Star.
| Foto: Instagram
Samo nekoliko mjeseci ranije, influencerica je završila u bolnici nakon što je u Argentini pozirala u bikiniju na snijegu za fotografije na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Karol je tada objasnila kako je nakon fotografiranja izgubila svaki osjećaj u stražnjici, zbog čega su joj liječnici morali pružiti pomoć. Nakon liječenja, na društvenim mrežama objavila je da se u potpunosti oporavila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram