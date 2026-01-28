'DOKTORE, POMAGAJTE!'
FOTO ZdrAVKO, jesi dobro? AI asistent riknuo, nižu se memovi
Javnosti je ovog tjedna predstavljen 'ZdrAVKO'. Riječ je o AI digitalnom zdravstvenom asistentu. Predstavili su ga kao inovativan alat namijenjen unaprjeđenju zdravstvene pismenosti građana i lakšem pristupu provjerenim i relevantnim zdravstvenim informacijama. Ali... Zdravku već nije dobro. Aplikacije ne radi. Oglasili su se povodom toga.
"Bok! Ovdje ZdrAVKO. Trenutno imam kratke tehničke poteškoće pa Vam zasad ne mogu odgovarati na poruke", piše u obavijesti.
| Foto: TikTok
"Moj tim već radi na otklanjanju smetnji i uskoro ću ponovno biti dostupan za sva Vaša pitanja vezana uz preventivne zdravstvene preglede i nacionalne programe prevencije", dodaju.
Na društvenim mrežama su se odlučili našaliti sa Zdravkom. Nastali su memovi s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, nekadašnjim alfom i omegom Dinama, Zdravkom Mamićem.
"Pranje love", jedan je od komentara na memove.
"ZdrAVKO će građanima biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, putem aplikacije WhatsApp, a pružat će pouzdane informacije iz područja prevencije bolesti, uključujući podatke o preventivnim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti te drugim temama od značaja za očuvanje i unapređenje zdravlja", javili su iz HZJZ-a.
