'DOKTORE, POMAGAJTE!'

FOTO ZdrAVKO, jesi dobro? AI asistent riknuo, nižu se memovi

Javnosti je ovog tjedna predstavljen 'ZdrAVKO'. Riječ je o AI digitalnom zdravstvenom asistentu. Predstavili su ga kao inovativan alat namijenjen unaprjeđenju zdravstvene pismenosti građana i lakšem pristupu provjerenim i relevantnim zdravstvenim informacijama. Ali... Zdravku već nije dobro. Aplikacije ne radi. Oglasili su se povodom toga.
"Bok! Ovdje ZdrAVKO. Trenutno imam kratke tehničke poteškoće pa Vam zasad ne mogu odgovarati na poruke", piše u obavijesti. | Foto: TikTok
