FOTO Carstvo pingvina i ovaca 'usred' oceana: Zbog Falklanda su Britanci i Argentinci išli u rat

Stanley, iako malen, ima sve što je potrebno: bolnicu, trgovine, školu, poštu, banku, pa čak i nekoliko pubova koji su srce društvenog života. Tamo se ljudi okupljaju, razgovaraju, igraju kvizove i dijele vijesti. Internet i dostava postoje, ali uz ograničenja. Paketi mogu putovati tjednima, a vremenski uvjeti često određuju ritam života. Letovi se odgađaju, brodovi kasne – i to je normalno. U Campu je život još izoliraniji. Ljudi su vezani uz prirodu, vremenske uvjete i godišnja doba. Vjetar gotovo nikad ne prestaje, a promjena vremena može biti nagla i dramatična.