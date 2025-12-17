NEPOKOLEBLJIVA ELLA
FOTO 'Da, plus-size sam model i nosim revije! Imam skoro 100 kg. Kome smeta, neka ne gleda'
Ella Halikas je američka model-influencerica i jedna od najprepoznatljivijih 'glasova' za body-positivity i samopouzdanje na društvenim mrežama, često nazvana i 'CEO of Confidence' zbog poruka o samoprihvaćanju koje redovito dijeli sa svojom publikom...
Rođena i odrasla u Walnut Creeku u Kaliforniji, Ella je grčkog porijekla i odrastala je u grčko-pravoslavnoj tradiciji.
Halikas je svoju karijeru počela skromno - prije modelinga radila je kao konobarica, a svoj put prema modnoj industriji započela je kroz Instagram, gdje je dijelila lifestyle sadržaje i fotografije na kojima pozira s osmijehom i bez pridržavanja uobičajenih industrijskih standarda ljepote.
U jednom trenutku pronašla je svoju nišu u konceptu “curve” ili plus-size modela, koristeći svoj kanal da potiče samopouzdanje i redefinira što znači biti lijepa žena u suvremenoj kulturi.
Prekretnica u njezinoj karijeri dogodila se 2021. godine kad je uspjela ući u Sports Illustrated Swimsuit Issue - nastup koji je dugo sanjala i na kojem je radila godinama, čak se prijavljujući i tri godine zaredom prije nego što je uspjela.
Halikas je hodala pistom na Miami Swim Weeku i surađivala s brojnim modnim i lifestyle brendovima, čime je dodatno učvrstila svoj status influencerice i modela koji se ne boji isticati.
Jedna od najeksponiranijih kontroverzi u kojoj je sudjelovala dogodila se 2022. godine, kada su Ella i druga plus-size modelica, Alexa Jay, tvrdile da im je odbijen ulaz u elitni noćni klub The Highlight Room u Los Angelesu zbog njihove tjelesne veličine.
Taj je video postao viralan i potaknuo širu raspravu o diskriminaciji u noćnim klubovima i kulturnim prostorima te #NotTonight pokret koji je nastao kao odgovor na incident.
Što se tiče njezinog privatnog života, Ella Halikas ne ističe javno mnogo romantičnih detalja poput partnera ili veza.
O pritisku društvenih mreža Ella je rekla da problem nije u tijelima žena, nego u standardima koji se nameću. Smatra da ljepota ne bi trebala biti svedena na broj ili formu, već na način na koji osoba nosi sebe. Često ponavlja da svatko mora preuzeti vlasništvo nad vlastitim tijelom i izgledom, bez isprika i skrivanja.
U kontekstu karijere i javne izloženosti, Halikas je izjavila da ju negativni komentari više ne pogađaju kao nekad. S vremenom je shvatila da kritike često dolaze iz tuđih nesigurnosti, a ne iz stvarne slike o njoj. Dodala je da je učenje kako se emocionalno distancirati od takvih komentara bilo ključno za njezino mentalno zdravlje.
"Imam skoro 100 kila. Kome smeta, neka ne gleda", izjavila je svojedobno.
