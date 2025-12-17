FOTO 'Da, plus-size sam model i nosim revije! Imam skoro 100 kg. Kome smeta, neka ne gleda'

U kontekstu karijere i javne izloženosti, Halikas je izjavila da ju negativni komentari više ne pogađaju kao nekad. S vremenom je shvatila da kritike često dolaze iz tuđih nesigurnosti, a ne iz stvarne slike o njoj. Dodala je da je učenje kako se emocionalno distancirati od takvih komentara bilo ključno za njezino mentalno zdravlje. | Foto: Facebook