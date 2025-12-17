Obavijesti

Galerija

Komentari 9
NEPOKOLEBLJIVA ELLA

FOTO 'Da, plus-size sam model i nosim revije! Imam skoro 100 kg. Kome smeta, neka ne gleda'

Ella Halikas je američka model-influencerica i jedna od najprepoznatljivijih 'glasova' za body-positivity i samopouzdanje na društvenim mrežama, često nazvana i 'CEO of Confidence' zbog poruka o samoprihvaćanju koje redovito dijeli sa svojom publikom...
FOTO 'Da, plus-size sam model i nosim revije! Imam skoro 100 kg. Kome smeta, neka ne gleda'
Rođena i odrasla u Walnut Creeku u Kaliforniji, Ella je grčkog porijekla i odrastala je u grčko-pravoslavnoj tradiciji. | Foto: Instagram
1/18
Rođena i odrasla u Walnut Creeku u Kaliforniji, Ella je grčkog porijekla i odrastala je u grčko-pravoslavnoj tradiciji. | Foto: Instagram
Komentari 9

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025