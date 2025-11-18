FOTO Dobroćudan div Plot traži obitelj koja ga neće napustiti. Našli ga vezanog uz Spomengaj

Njegovo ime Plot ima skriveno značenje, tako su nam ga opisali djelatnici azila za nezbrinute životinje Dumovec. Plot, granica, ograda. Možda sudbina ponekad ima okrutan smisao za ironiju. Jer Plot je, star samo godinu dana, pronađen upravo zavezan za ogradu na blagdan Svih Svetih ove godine. Sam, na rubu Spomengaja u Dumovcu, mjesta gdje se ljubimci ispraćaju na vječni počinak.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bio je tiho te noći. Samo šum vjetra i pogled velikih, smeđih očiju koje su tražile nekoga, bilo koga, tko će se vratiti po njega. Nitko nije došao. Uplašen i sam ostao je vezan, miran, kao da još vjeruje da će se vlasnik vratiti po njega. Da će poznati koraci zazvučati iza njega. Da je vlasnik slučajno zaboravio uzeti ga sa sobom.

Kad su ga djelatnici azila pronašli, nije režao, nije ni lajao. Samo je spustio glavu u dlan čovjeka koji ga je odvezao. Kao da je tim dodirom rekao da je znao da će netko doći po njega. Ne ostaviti ga samog na hladnoći.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Plot je divan mladi pas, dobroćudan div koji traži malo ljubavi i topline. Novi dom, potvrdu da njegova nada dobre ljude nije bezvezna. Visok je, skladno građen, nalikuje dogi, ali u njemu nema ni trunke agresivnosti. Njegovo srce kuca mirno, s povjerenjem koje ni napuštanje od strane vlasnika nije uspjelo slomiti.

Miran je i poslušan, ali kao i svaki mladi pas, najviše uživa u šetnji i trčanju. Dan mu uljepšavaju i poslastice koje često dobiva zbog svoje poslušnosti. Društven je i prava maza azila. Traži topli dom i obitelj koja ga neće napustiti. Njegovo šareno krzno odvaja ga od ostalih pasa u skloništu. Ove predivne smeđe-narančaste šare poprave svakome dan. Pogotovo kada juri prema djelatnicima u zagrljaj prije šetnje. Star je tek godinu dana, a nažalost već zna što znači biti zaboravljen i napušten.

Zagreb: Psi u skloništu u Dumovcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba svakoga dana promatra vrata. Ne zato što čeka onoga tko ga je ostavio zavezanog uz ogradu. Nego zato što čeka onoga tko će ga napokon voljeti. Onoga tko će razumjeti da Plot nije samo pas, već dobar čuvar obitelji i najbolji prijatelj velikog i toplog srca.

Ako mislite da su neke ograde stvorene da se preskoče, možda ste upravo vi osoba koju Plot čeka. Zainteresirani za njegovo udomljenje mogu se javiti na: udomljavanje@dumovec.hr.